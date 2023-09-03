90’lı yılların unutulmaz isimlerinden biriydi! Ana Haber sunucusu Hamit Özsaraç'ın son hali şaşırttı

90'lı yıllarda Show TV'de Reha Muhtar'ın çalışmadığı cumartesi ve pazar günlerinde ekrana çıkan Hamit Özsaraç yeniden gündem oldu.

Özsaraç, Show TV'den ayrılmasının ardından birkaç kanalda daha ekran önüne çıksa da televizyon kariyerini belli bir süre sonra sonlandırdı.

KARİYERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü spiker kariyerinde değişikliğe gitti.

Seslendirme sanatçısı olan Özsaraç, şimdilerde bir diksiyon kursunda eğitmenlik yapıyor.

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Artık spikerlik kursu veren duayen ismin son hali görenleri şaşırttı.





