MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 90’lı yılların unutulmaz isimlerinden biriydi! Ana Haber sunucusu Hamit Özsaraç'ın son hali şaşırttı

90’lı yılların unutulmaz isimlerinden biriydi! Ana Haber sunucusu Hamit Özsaraç'ın son hali şaşırttı

03.09.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllarda Show TV'de Ana Haber bültenini sunan Hamit Özsaraç'ın son hali görenleri şaşırttı. Kariyerini noktaladıktan sonra spikerlik kursu veren Özsaraç yıllar sonra tekrar gündem oldu.

90'lı yıllarda Show TV'de Reha Muhtar'ın çalışmadığı cumartesi ve pazar günlerinde ekrana çıkan Hamit Özsaraç yeniden gündem oldu.

90'lı yılların unutulmaz spikeri Hamit Özsaraç son haliyle şaşkına çevirdi!

Özsaraç, Show TV'den ayrılmasının ardından birkaç kanalda daha ekran önüne çıksa da televizyon kariyerini belli bir süre sonra sonlandırdı.

90'lı yılların unutulmaz spikeri Hamit Özsaraç son haliyle şaşkına çevirdi!

KARİYERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü spiker kariyerinde değişikliğe gitti.

90'lı yılların unutulmaz spikeri Hamit Özsaraç son haliyle şaşkına çevirdi!

Seslendirme sanatçısı olan Özsaraç, şimdilerde bir diksiyon kursunda eğitmenlik yapıyor.

90'lı yılların unutulmaz spikeri Hamit Özsaraç son haliyle şaşkına çevirdi!

GÖREN BİR DAHA BAKTI

Artık spikerlik kursu veren duayen ismin son hali görenleri şaşırttı.

HO

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Projesinde yer alanlara ateş püskürdü! "Ahmet Kaya'ya karşı..."Projesinde yer alanlara ateş püskürdü! "Ahmet Kaya'ya karşı..."
Özkan Uğur'un ölümüyle sarsılmıştı! 52 yıllık dostunun vefatının ardından sahneye çıktıÖzkan Uğur'un ölümüyle sarsılmıştı! 52 yıllık dostunun vefatının ardından sahneye çıktı
Minicik bikinisiyle dans edince... Neredeyse frikik veriyorduMinicik bikinisiyle dans edince... Neredeyse frikik veriyordu
Anahtar Kelimeler:
Reha Muhtar ana haber ana haber bülteni show tv ana haber reha ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.