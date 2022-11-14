Sosyal medyayı karıştıran kare! İkinci Dünya Savaşı’nda çekildi, komplo teorilerini ateşledi... “Elindeki ne?”

TikTok’ta paylaşılan bir kare sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Binlerce beğeni toplayan karede TikTok kullanıcısı büyükbabası olduğunu söylediği bir adam İkinci Dünya Savaşı sırasında çekilen siyah beyaz karesini yayınladı. Yıllar öncesinde çekilen karede adamın elinde akıllı telefona benzerlik gösteren bir nesne tuttuğu göründü.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği kareye binlerce yorum geldi. Yorumlarda “Elindeki ne?” sorusunun cevabını bulmak isteyen kullanıcılar adeta birbiriyle yarıştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı nesnenin Mors alfabesini anlamayabilmek için kullanılan bir ayna olduğunu söyledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, fotoğraftaki adamın omzunda bir havlu ve elinde bir kova tuttuğu için elindeki nesnenin tıraş olmasına yardımcı olan bir ayna olduğunu iddia etti. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise bugün kullanılan teknolojinin onlarca yıl öncesinde icat edildiğini iddia ederek zaman yolcusu olduğunu söyledi.



