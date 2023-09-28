90 yaşındaki kadın öldüğü zannedilerek morga kaldırılmıştı! Morg görevlisi nefes aldığını fark edince ortalık karıştı

Adı açıklanmayan 90 yaşındaki kişinin ailesine onun öldüğü bilgisi verildi ve Zaragoza'daki San Juan de Dios Hastanesi'nden Tanatorio de Torrero cenaze evine götürüldü. Cenaze işlemlerini başlatmak isteyen bir morg çalışanı akdının hâlâ nefes aldığını fark edince şoke oldu. Yaşlı kadın yeniden hastaneye kaldırıldı ve yeniden öldüğünün resmi olarak açıklanmasından önce tedavi altına alındı. Şimdi yetkililer olaya ilişkin olarak soruşturma başlattıklarını duyurdu.

İHMAL DAVASI AÇILDI

90 yaşındaki kadının ailesine öldüğü açıklandıktan sonra cenaze evinde yaşam belirtileri gösterdiği ifade edilerek hastaneye geri götürüldüğü bilgisi paylaşıldı. İspanya'da genellikle şüpheli olmayan ölümlerde olduğu gibi, cenazenin ölümün ertesi günü yapılmasına yönelik planlar yapılmıştı ve morgda naaş hazırlanırken bir personel kadının nefes aldığını fark etti.

Hastaneden yapılan açıklamada bir vücudun hayata geri dönmüş gibi görünmesinin nispeten yaygın olduğu ve bunun nabzın kısa bir süreliğine atmasına neden olan kalp spazmından kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, "Fakat artık kişi gerçekten hayatta değil" denildi. Polis şu anda hastane personelinin herhangi bir yanlış tedavi uygulayıp uygulamadığını araştırıyor.