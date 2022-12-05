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900 TL'ye sakız alan Ebru Polat'tan asgari ücret yorumu! "Zam olduktan sonra..."

05.12.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Polat, 900 TL'ye aldığı sakızın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp sitem edince gündem olmuştu. Takipçilerine asgari ücret sorusu soran Polat bu sefer de bu konuya dair yaptığı yorumla dikkat çekti.

900 TL'ye sakız alan Ebru Polat'tan asgari ücret yorumu! "Zam olduktan sonra..."

Şarkıcı Ebru Polat takipçilerden gelen sorulara zaman zaman yanıt veriyor zaman zaman da kendisi takipçilerine soru soruyor. Şarkıcının gündeminde bu sefer asgari ücret vardı.

“İnsanların özel zevkleri olabilir. Başkaları da gidip 500 bin TL’ye çanta alıyorlar. Ben de birçok şeyde tutumluyumdur ama bu sakızı seviyorum" diyerek 900 TL'ye sakız alan Polat "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye sordu.

Sevgilisi kenarda durmak için hamle yapınca... Sevgilisi kenarda durmak için hamle yapınca...

Ebru Polat daha sonra takipçilerinden birinin yazdığı "Asgari ücret olduğu gibi kalsın ama bütün zamları geri alsınlar" yorumuna destek verdi ve şunları yazdı:

ebru

"Bence de öyle, zam olduktan sonra asgari ücretin artmasının bir anlamı olmuyor zaten. Aksine birçok çalışan mecburen işten çıkartılabilir."

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