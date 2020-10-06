Abbey Clancy sütyensiz sokak tarzıyla kendine baktırdı

Dört çocuk annesi 34 yaşındaki İngiliz model Abbey Clancy, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.

Derin yırtmaçlı siyah bir elbise ve uzun çizmeler giyerek ayna karşısına geçtiği bir pozunu geçtiğimiz günlerde paylaşan güzel isim şimdi de sokak tarzıyla gündemde.

İngiliz futbolcu Peter Crouch ile evli olan Abbey Clancy ten rengi kazağıyla dikkat çekti. Sütyen tercih etmeyen ünlü isim göğüs uçlarının belli olmasını da pek umursamadı. Güzel isim sokakta yürürken fotoğraflarının çekildiğin fark edince poz verdi.