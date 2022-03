ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf! 'First Lady'nin eşi...'

ABD Başkanı Joe Biden, dün katıldığı bir etkinlikte Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in neden katılmadığı sorusuna verdiği cevapla yeni bir gafa imza attı.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI KAMALA HARRIS

Harris'in eşinin koronavirüse yakalandığını söyleyecekken Biden, "First Lady'nin eşi koronavirüse yakalandı" ifadelerini kullandı. Biden'ın, First Lady'nin eşi ifadesinden kendisinin koronavirüse yakalandığı ya da Harris'in "first lady" olduğu anlamı çıktı.

BIDEN'IN AÇIKLAMASINA GÜLEREK KARŞILIK VERDİLER

Açıklamasının devamında Biden, "First Lady'nin eşinin koronavirüse yakalanması nedeniyle sahnede kimin olduğu konusunda küçük bir değişiklik oldu" dedi. Bir kişi Biden'ı uyarırken, katılımcılar ise gülerek karşılık verdi.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Harris'in eşinin koronavirüs testi dün pozitif, Biden ve Harris'in testi ise negatif çıkmıştı.

HARRIS'TEN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Öte yandan Harris'in Polanya'da katıldığı bir basın toplantısında mültecilerle ilgili bir sorunun ardından kahkaha atması tepkilere neden olmuştu.