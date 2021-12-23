ABD Başkanı Joe Biden yeniden aday olacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

2024 yılındaki seçimlerde yeniden aday olup olamayacağı merak edilen ABD Başkanı Joe Biden, bu soruya verdiği cevapla netlik kazandırdı.

"SAĞLIĞIM İYİ OLURSA YENİDEN ADAY OLURUM"

Biden, ABC kanalına verdiği röportajda yeniden aday olmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soruya, "Ben kadere son derece saygı duyan bir insanım. Kader benim hayatımda birçok kez tecelli etti. Şimdi olduğu gibi o zaman da sağlığım iyi olursa yeniden aday olurum." yanıtını verdi.

TRUMP SORUSUNA YANIT

Sunucu David Moir'in eski ABD Başkanı Donald Trump ile tekrar yarışmak isteyip istemediğine ilişkin bir sorusunu ise Biden, "Neden aday olursa Trump'a karşı yarışmayayım ki. Bu yarışın beklentisini artırır." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA



