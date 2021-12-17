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ABD Başkanı Joe Biden’dan büyük gaf

17.12.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden son dönemde gündem olan gaflarına bir yenisini daha ekledi. Biden, Güney Carolina Eyalet Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yeniden “Başkan” diye hitap etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Karolina Eyalet Üniversitesi’ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, en sonuncusu mart ayında olmak üzere daha önce en az iki kez yaptığı bir gafı tekrarladı.

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YENİDEN "BAŞKAN" DİYE HİTAP ETTİ

Biden, kürsüde konuştuğu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yeniden “Başkan” diye hitap ederek, "Şaka bir yana, elbette Başkan Harris gururlu bir Howard mezunudur" dedi.

ABD’nin 46. Başkanı olan 76 yaşındaki Biden, ABD tarihinde başkanlık görevini yapan en yaşlı isim olarak biliniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kafayla ülke yönettiklerini düşünüyorlar piyondan başka bir şey değilsin sırf yahudi oldu için dış işleri bakanı olsun sonrada Amerikan başkanı türk düşmanı olmamda buna ek tabiki
Adamin bir ayagi cukurda, oyle zor @orular sormayin

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