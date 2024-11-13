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  4. ABD Başkanı Trump'ın Savunma Bakanlığı için aday gösterdiği Pete Hegseth'in 'mikrop' çıkışı yeniden gündem yarattı: "Mikrop gerçek bir şey değil"

ABD Başkanı Trump'ın Savunma Bakanlığı için aday gösterdiği Pete Hegseth'in 'mikrop' çıkışı yeniden gündem yarattı: "Mikrop gerçek bir şey değil"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
13.11.2024 13:46
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ABD'nin 47'nci Başkanı olarak 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak olan Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na Pete Hegseth'i aday olarak göstermişti. Eski bri asker ve Fox TV sunucusu olan Pete Hegseth'in adaylığı kimi kesimler için sürpriz olmuştu. Pete Hegseth'in FOX News'te 2019 yılında mikropların gerçek olmadığını söylediği açıklamaları adaylıkla birlikte isminin anılmasıyla bir kez daha gündeme geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Savunma Bakanlığı için aday gösterdiği Pete Hegseth'in 'mikrop' çıkışı yeniden gündem yarattı: "Mikrop gerçek bir şey değil"

Donald Trump, Beyaz Saray'daki ekibini oluşturmaya çalışırken, ABD'nin yeni seçilen başkanı Salı günü yaptığı açıklamada, savunma bakanı olarak Fox News yorumcusu ve kıdemli bir isim olan Pete Hegseth'i seçtiğini açıkladı. Trump'ın Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth, 2019 yılında yaptığı açıklamasıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

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Fox and Friends programında konuşan Hegseth canlı yayın sırasında 10 yıldır ellerini yıkamadığını çünkü mikropların geçrek olmadığını düşündüğünü söylemişti. Bulaşıcı mikroorganizmaların çıplak gözle görülemediği için var olmadıklarını dile getiren Hegseth, "Kendimi aşılarım. Mikroplar gerçek bir şey değildir. Onları göremiyorum, bu yüzden gerçek değillerdir. Gerçekten ellerimi hiç yıkamam" demişti.
2019 yılında sözlerinin gündem olmasından sonra Hegseth USA Today'e yaptığı açıklamada, sözlerinin bir şaka amaçlı olduğunu söyleyerek, "Ceplerinde dezenfaktan şişeleriyle dolaşan ve sanki hayatlarını kurtaracakmış gibi günde 19.000 kez ellerini dezenfekte eden insanların olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Kendime iyi bakıyorum ve tüm bunlar, ama her zaman her şeye kafayı takmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

PETE HEGSETH KİMDİR?

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Fox News Channel'ın Fox & Friends Weekend programının ortak sunucusu olan Hegseth, on yıldır ağa katkıda bulunuyor. Başkan seçilen Trump'ın programda düzenli olarak yer almasıyla onunla bir dostluk geliştirdi. Ayrıca, The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free dahil olmak üzere yayınevi için birkaç kitap yazdı.

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Hegseth, 2003 yılında Princeton Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, Ordu Ulusal Muhafızları'nda piyade yüzbaşı olarak görevlendirildi ve Afganistan ve Irak'ın yanı sıra Guantanamo Körfezi'nde de görev yaptı. Fox News'deki biyografisine göre, Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Hükümet Okulu'ndan kamu politikası alanında yüksek lisans derecesi aldı.

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