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Trump'ın gölgesinde ekstrem bir başkan yardımcısı! JD Vance'in kendine has tarzıyla tanışın... Av tutkunu, Irak'ta görev yaptı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.11.2024 11:21
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Donald Trump'ın başkan yardımcısı JD Vance seçim sürecinde en dikkat çeken isimlerden biri olarak göze çarptı. Trump'ın yardımcısı 39 yaşındaki Ohio Senatörü J.D. Vance özellikle kampanya döneminde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Av tutkusu ve Donald Trump'ın seçimleri kazanacağına yönelik sonsuz güveniyle adından söz ettiren J.D. Vance kimdir? İşte Donald Trump'ın yardımcısının tüm bilinmeyenleri...

Trump'ın gölgesinde ekstrem bir başkan yardımcısı! JD Vance'in kendine has tarzıyla tanışın... Av tutkunu, Irak'ta görev yaptı
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MYNET DETAY HABER |39 yaşındaki Ohio senatörünün iktidara giden yolculuğu 2016 yılında çok satan anı kitabı Hillbilly Elegy'nin yayınlanmasıyla başladı ve bu hafta eski Başkan Donald Trump'ın onu 2024 seçimleri için başkan yardımcısı adayı olarak seçmesiyle sonuçlandı.

ANI KİTABINDAN BAŞKAN YARDIMCILIĞINA

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Donald Trump'ın yardımcısı J.D. Vance, endüstri sonrası Ohio'da işçi sınıfı bir ailede büyüme hayatını anlatan 2016 tarihli en çok satan anı kitabı Hillbilly Elegy'nin girişinde , "Hayatımda büyük hiçbir şey başaramadığımı ilk kabul eden ben olacağım" ifadelerini kullanmıştı. Vance, Yale Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan iki yıl sonra, 2015 yılında Silikon Vadisi'nin varisi Peter Thiel'in yönettiği bir girişim sermayesi şirketi olan Mithril Capital'e katıldı.

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2016 yılında, dezavantajlı çocukların hayallerine ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Our Ohio Renewal'ı kurmak için Kaliforniya'dan Ohio'ya geri dönme planlarını duyurdu. Kasım 2022'de Thiel'in 10 milyon doların üzerinde bağışıyla Ohio'dan Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na seçildi . Bu onun ilk kamu göreviydi. Ardından ise Donald Trump'ın başkan yardımcısı adayı olarak gösterildi.

DENİZ PİYADESİ VE HUKUK FAKÜLTESİ

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Asıl adı James Donald Bowman olan Bowman , 2 Ağustos 1984'te Cincinnati'nin 30 mil kuzeyinde ve Dayton'ın 20 mil güneyinde bulunan bir sanayi şehri olan Middletown, Ohio'da doğdu. Annesinin babası ve annesiyle birlikte 1940'ların sonlarında güneydoğu Kentucky'nin kömür bölgesinin kalbindeki bir kasaba olan Jackson, Kentucky'den Middletown'a taşındılar. 2003 yılında Middletown Lisesi'nden mezun olduktan sonra Deniz Piyadeleri'ne katıldı ve 2. Deniz Hava Kuvvetleri Filosu'nun Halkla İlişkiler bölümünde onbaşı olarak Irak'ta görev yaptı. Siyaset bilimi ve felsefe alanında Ohio State Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 2010 yılında Yale Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu.

HİNTLİ EŞİ İÇİN ÖZEL BİR TÖREN YAPTI

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Yale'deki zamanının bir diğer önemli anı ise, gelecekteki eşi ve üç çocuğunun annesi Usha Chilukuri ile tanışması. Çift 2014'te evlendi ve bir Hindu pundit tarafından kutsandıkları ayrı bir tören düzenlediler.

USHA CHİLUKURİ VANCE KİMDİR?

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JD, şimdiki eşi Usha ile Yale'de hukuk sınıfında sınıf arkadaşı olduklarında tanıştı. San Diego'daki Hintli göçmenler tarafından büyütülen Usha, Yale Hukuk Fakültesi'nden önce San Diego Üniversitesi'ne gitti ve ayrıca Cambridge Üniversitesi'nde felsefe alanında yüksek lisans yapmak için Gates Cambridge bursu aldı. Hukuk derecelerini aldıktan sonra ikili, bir yıl katiplik yapmak için Cincinnati'ye taşındı ve kısa bir süre sonra evlendi. Çift Washington, DC'ye taşındığında Usha, o zamanki bölge mahkemesi yargıcı (şimdiki Yüksek Mahkeme yargıcı) Brett Kavanaugh için katiplik yapmaya başladı ve ardından Baş Yargıç John Roberts için katiplik yaptı. Usha, Associated Press'in bildirdiğine göre, Munger, Tolles ve Olson hukuk firmasında California ve DC'de duruşma avukatı oldu ve kocasının Trump'ın aday arkadaşı olarak ilan edilmesine kadar bu işi sürdürdü . Washington Post'un haberine göre Usha, 2014 yılında Demokrat olarak kayıtlara geçti ancak daha güncel kayıtlar, 2022'den beri kayıtlı bir Cumhuriyetçi olduğunu gösteriyor. Vance ve Usha'nın Ewan, Vivek ve Mirabel adında üç çocuğu var.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİNDEN ESİNLENDİ

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Vance, 2019'da Ohio merkezli kendi girişim şirketi Narya'yı kurdu. Thiel'in şirketi Palantir gibi Narya da JRR Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitaplarındaki kurgusal bir nesneden esinlenerek isimlendirildi.

"O HAYATIMIN EN İYİ BAŞKANI"

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Vance , 1 Temmuz 2021'de Ohio'daki Senato kampanyasını duyurdu. Vance , seçim kampanyası sırasında Trump hakkında birkaç gün sonra, "Bence o iyi bir başkandı, bence insanlar için birçok iyi karar aldı ve bence çok fazla eleştiri aldı. O, hayatımın en iyi başkanı." ifadelerini kullandı.

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Vance , 8 Kasım 2022'de Demokrat Kongre Üyesi Tim Ryan'ı yüzde 53'e karşı yüzde 47 oranında yenerek eyalet çapındaki diğer Cumhuriyetçilerden 11 puan geride kaldı. 2022 yılında Ohio'dan ABD Senatosu'na seçildi ve halen bu görevini sürdürmektedir.

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