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ABD Box Office rakamları

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SİNEMA TV  | 02.09.2019 10:25 | Son Güncelleme

Hafta sonu seyirci rakamlarına göre düzenlenen ABD Box Office rakamları belli oldu. Zirvedeki isim değişmedi.

ABD Box Office rakamları

Olympus Has Fallen ile başlayan ve London Has Fallen ile devam eden politik aksiyon serisi Fallen'ın üçüncü halkası zirve sarhoşluğu devam ediyor. Vizyondaki ikinci hafta sonunu kapatan Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) bu haftada 11.6 milyon hasılatla gişedeki liderliğini sürdürdü. Yaz biterken ABD'de, yılın en az hasılat toplanan ikinci hafta sonu yaşandı.

Gösterimdeki üçüncü hafta sonunu geride bırakan komedi yapımı Uslu Çocuklar (Good Boys), 9,19 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı ve ABD'de toplamda 58,6 milyon dolara erişti. Yıldızlarla dolu seslendirme kadrosuyla hızlı bir çıkış yakalayan Aslan Kral (The Lion King), 6,7 milyon dolarla Box Office ABD'nin üçüncü sırasında kendine yer bulurken, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) 6,28 milyon dolar hasılatla dördüncü basamakta yer aldı. Overcomer ise vizyondaki ikinci hafta sonunda 5,7 milyon dolarla listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.

Listenin devamında sırasıyla; korku filmi Ready or Not, Scary Stories to Tell in the Dark, Spider-Man: Far from Home, Dora and the Lost City of Gold ve The Angry Birds Movie filmleri yer aldı.

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ABD Box Office rakamları Olympus Has Fallen London Has Fallen

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