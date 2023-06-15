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ABD bu haberle çalkalanıyor! Her detayı kan dondurucu: Kadavra parçalarını çalıp...

15.06.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harvard Tıp Fakültesi'nde gerçekleşen akılalmaz olayda morg müdürünün tıbbi incelemeler ve araştırmalar için bağışlanan kadavra parçalarını internet üzerinden sattığı ortaya çıktı. Olayla ilgili detaylar ise kan dondurucu cinsten...

ABD bu haberle çalkalanıyor! Her detayı kan dondurucu: Kadavra parçalarını çalıp...

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Morg Müdürü Cedric Lodge ve yanındaki diğer 3 kişinin morga bağışlanan kadavralardan 'beyin, kafa, deri ve kemikleri' çalması ülke gündeminde bomba etkisi yarattı. Lodge ve diğer 3 kişinin çaldıkları bu kadavra parçalarını Pensilvanya ve Massachusetts'teki alıcılara internet üzerinden satışa çıkarttığı bildirildi.

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ABD Savcılığı, bağışlanan kadavraları parçalamak için ise Anatomik Bağış Programı yöneticiliği unvanını kullanan Lodge’un, 2018 yılından 2021 yılına kadar sürdürdüğü olayda alıcıların, hangi parçaları alacaklarına karar vermeleri için kadavraları incelemelerine izin verdiğini açıkladı.

kado

TOPLAMDA 37 BİN DOLAR ÖDEME YAPILMIŞ

Kadavra parçalarını satın alanların isimleri Massachusetts'ten Katrina Maclean ve West Lawn ve Pensilvanya’dan ise Joshua Taylor olarak açıklanırken Katrina Maclean’in parçalanmış yüzleri 600 dolara satın aldığı öğrenildi.

Joshua Taylor’ın ise Denise Lodge’a toplam 37 bin dolardan fazla ödeme yaptığı iddia edildi.

Olayla ilgili iddianamede, “7 numaralı kafa” yazdığı iddia edilen bin dolarlık bir satın alma gerçekleştiği belirtildi.

Harvard University

ABD’li Avukat Gerard M. Karam konuyla ilgili, "İnsan kalıntılarının çalınması ve ticareti, bizi insan yapan şeyin özüne darbe vuruyor" ifadelerini kullandı.

Harvard öğrencileri için bağışlanan kadavraların bazıları kullanıldıktan sonra yakılarak ailelerine teslim edilirken bazıları ise üniversitedeki tıp mezarlığına gömülüyor.

15'ER YIL HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Dün New Hampshire federal adliyesindeki ilk duruşmaya katılan Cedric Lodge ve eşi Denise Lodge, gazetecilerin sorularını yanıtlamayı reddetti. Sanıkların 4’ü de suçlu bulunmaları halinde 15’er yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. (İHA)

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Harvard Üniversitesi kadavra abd

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