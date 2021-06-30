ABD'de bir mahalle sokağa çıkamıyor! Zehri kör eden kobra için seferberlik

ABD'de yayın yapan WRAL haber istasyonunun bildirdiğine göre, ısırdığında veya tükürdüğünde doku hasarına ve hatta ölüme neden olabilen zebra kobrası Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan mahalle halkını tedirgin etti.

ZEHİR, KALICI KÖRLÜĞE NEDEN OLABİLİR

Yetkililer, ölümcül bir kobranın ortalıkta dolaştığını ve iki metre öteden zehir saçabileceğini söyledi. Söz konusu yılan, avcılara karşı kendilerini savunurken dişlerinden zehir püskürtebilme yeteneğine sahip. Püskürtülen zehirin deriyle teması zararsız. Ancak gözle temasının ardından müdahele edilmezse kalıcı körlüğe sebep olabilir.

ÖLÜME BİLE NEDEN OLABİLİR

WRAL haber istasyonunun bildirdiğine göre , ısırdığında veya tükürdüğünde doku hasarına ve hatta ölüme neden olabilen zebra kobrası en son Salı günü kuzeybatı Raleigh'deki Sandringham Drive'daki bir verandada görüldü .

''SOKAĞA ÇIKAMIYORUZ''

Olayın olduğu mahalle sakinleri, çocukların ve evcil hayvanların güvenliğinden endişe ettiklerini söyledi. Bir mahalle sakini, ''İnanılmaz gergin ve endişeliyiz. Sokağa çıkamıyoruz diyebilirim. Bir an önce bulunması rahat bir nefes almamızı sağlayacak'' şeklinde konuştu.

Söz konusu kobrayı bulabilmek için yetkililer ara vermeden çalışıyor.

