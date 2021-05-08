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Çatı katında 50 yılan derisi bulan aile dehşete düştü! Yetkililer bile şaşkın: Daha önce böylesini görmedik

08.05.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Avustralya'daki Sunshine Kıyısı yakınlarındaki Rocksberg'da yaşayan aile, çatı katına çıktıklarında şaşkına döndü. 50 yılan derisi bulan ev sahibi, evde olduğunu tahmin ettikleri yılan ya da yılanları her yerde arıyor.

Çatı katında 50 yılan derisi bulan aile dehşete düştü! Yetkililer bile şaşkın: Daha önce böylesini görmedik

Evlerinin çatı katında rutin bir inceleme yapan aile, 50 yılan derisi bulduğunda neye uğradığını şaşırdı.

Avustralya merkezli bir çevre örgütü olan Sunshine Coast Snake Catchers adındaki bir kuruluşa başvuran aile, yılanların bulunması için harekete geçti.

Kendi imkanlarıyla yılanları bulamayan aile profesyonel yardım alsalar da yılanların izine rastlayamadı. 50 yılan derisini karşılarında gören yetkililer, bu anları Facebook gönderisi olarak paylaştılar.

''BÖYLESİNİ DAHA ÖNCE GÖRMEDİK''

Firma yetkilisi Dave, ''50 yılan iskeletini gördüğümüzde şaşkına döndük. 50 yılan derisini çatıdan indirdik ama henüz yılan ya da yılanları bulamadık. Evin içinde bir yerde dolaşan bu yılanlar büyük olasılıkla halı pitonları ve sıradan ağaç yılanlarıydılar. Ailenin içini rahatlatmaya çalıştık çünkü bu yılanlar neyse ki zehirsiz. Daha önce birçok ilginç duruma şahit olduk ama böylesini daha önce görmedik. Aslında aile bu duruma sevinmeli çünkü hiç böcek ya da fare olmaması onlar için büyük şans'' şeklinde konuştu.

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BİNLERCE KİŞİDEN YORUM TOPLADI

Sosyal medya kullanıcıları ise bu durumu oldukça rahatsız edici buldu. Birçok kullanıcı evi baştan yıkıp yapabileceğini söylerken, kimi de evi terk edebileceklerini ifade etti. Gönderi şu anda yaklaşık 6 bin beğeni ve 5 bin 500 yorum topladı.

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Avustralya

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