ABD'de gökyüzünde gizemli ışıklar görüldü! San Diego'daki UFO iddiası sosyal medyada gündem oldu

ABD'de San Diego bölgesinde yaşayanlar, geçtiğimiz Pazartesi akşamı denizin üzerinde gökyüzünde hareket eden gizemli ışıklar gördü. Çok sayıda kişi cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Bazı sakinler, Mission Plajı ve şehrin Paradise Hills mahallesi yakınında gökyüzünde bir parıltı fark ettiklerini söyledi.

GİZEMLİ IŞIKLARIN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Gökyüzünde aniden beliren ışıkların videoları da Twitter'da paylaşıldı. Işıkların işaret fişeği olduğu yorumları da yapılırken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.



Bir Twitter kullanıcısı, okyanusun üzerinde uçan beş adede kadar ışık topu gördüklerini söyledi. Işıkların yaklaşık bir saat boyunca parlamaya devam ettiğini iddia edildi.

AMERİKAN BASININDA GÜNDEM OLDU

Mission Hills sakini Gabe Gunlock, ışıkların bir videosunu Twitter'da paylaştı. ABC News'e konuşan Gunlock, kıyıdan uzakta garip, parlak ışıklar fark ettiğini ve çekim yaptığını söyledi.

"OKYANUSUN ÜZERİNDE..."

Gunlock, "Okyanusun üzerinde birden fazla yüzen ışık vardı. Çok sakin, çok parlaklardı. Turuncu, kırmızımsı ışıklardı" dedi.

Bölgede yayın yapan haber kanalı ABC7'ye göre, o sırada gökyüzünde askeri veya ticari uçakların olmadığı bildirildi. San Diego Polis Departmanı ise ABC News'e gizemli ışıkların aslında askeri tatbikatlar için kullanılan işaret fişekleri olduğunu söyledi. Bölgede herhangi bir askeri faaliyet bulunmadığı da belirtildi. Konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama ise yapılmadı.



