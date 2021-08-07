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ABD'de kasım ayından sonra bir ilk! Vaka sayıları günlük 100 bin seviyesini aştı

07.08.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka ve ölü sayılarında birkaç hafta önce dibi gören ABD'de günlük vaka sayıları, Delta varyantının da etkisiyle yeniden 100 binin üzerine çıktı.

ABD'de kasım ayından sonra bir ilk! Vaka sayıları günlük 100 bin seviyesini aştı

ABD'de Kovid-19 verilerini derleyen Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkedeki günlük ortalama vaka sayısı kasımdan sonra ilk kez 100 bin seviyesini aştı.

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Uzmanlar, özellikle Delta varyantının etkisini artırdığına ve vakaların çok büyük bölümünün aşısız kişiler olduğuna dikkati çekiyor.

BIDEN YÖNETİMİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Haziran sonunda günlük ortalama 11 bin vaka sayısını yakalayan ABD'deki hızlı artış, Joe Biden yönetimini de harekete geçirirken Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, aşılama çalışmalarına hız verecek adımlar atacaklarını bildirdi.

ÖLÜ SAYILARI DA ARTIYOR

ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölü sayıları da artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, 2 hafta önce 300'ün altında seyreden günlük ölü sayısı 27 Mayıs'tan sonra ilk kez günlük 1000'in üzerine çıktı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 1154 artarak 616 bin 501'e yükseldiği ülkede virüs bulaşanların sayısı ise 35 milyonu geçmiş durumda. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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