ABD'de kıyma makinesine düşen kadın hayatını kaybetti

Jill Greninger adlı 35 yaşındaki kadının, olay sırasında yalnız olduğu ve merdivenlerin üzerindeyken makineye düştüğü tahmin ediliyor.
Muncy'deki Economy Locker Storage Company adlı şirketin yetkilileri, diğer çalışanların bir ses duyarak yaklaşık iki metre büyüklüğündeki makinenin yanına gittiklerini ve itfaiyeye haber verildiğini söyledi.
Kadının makineye sıkışan cesedinin 45 dakikada çıkarılabildiği belirtiliyor.
Fabrikada daha önce böyle bir olayın yaşanmadığı söyleniyor.
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