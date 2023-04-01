ABD’de konser salonunun çatısı bir anda çöktü! Enkaz altında mahsur kaldılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Amerika Birleşik Devletleri’nin Illinois eyaletinde ‘Morbid Angel’ grubunun Apollo Tiyatrosu’nda verdiği konser sırasında salonun çatısı bir anda çöktü. 31 Mart Cuma günü geç saatlerde çatının çökmesi sonrasında çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi.

OLAY AYNI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Olay yerine en az 20 ambulans sevk edildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybetti ve 28 kişinin yaralandığı belirtildi. Konser salonunun olduğu bölgede kasırga uyarısı yapılırken Vali J.B. Pritzker yaşanan olayı yakından takip ettiklerini açıkladı.

Konser salonunun çatısının çökmesinin ardından olay yerinde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde çeken kişinin enkaz altında kalan arkadaşına “Buradayım, seni çıkaracağız” dediği duyuldu.