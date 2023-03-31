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Korkunç kaza! Hindistan’da tapınağın zemini çöktü... 35 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de kayıp

31.03.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaleti Indore şehrindeki bir tapınakta bulunan kullanılmayan su kuyusunun üstünü örten yapının çökmesi sonucu korkunç bir kaza yaşandı. İbadet etmek için tapınağın içinde bulunan kişilerden kazanın sonucunda 35’i hayatını kaybetti. Onlarca kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Korkunç kaza! Hindistan’da tapınağın zemini çöktü... 35 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de kayıp

Hindustan Times'ın haberinde, olayın, Ram Navami Festivali esnasında Beleshwar Mahadev Jhulelal Tapınağı'nda bulunan eski bir büyük kuyunun (bavdi) çatısının çökmesiyle meydana geldiği belirtildi. Festival esnasında çok sayıda kişinin eski kuyunun çatısına çıktığı ve çatının ağırlığı taşıyamayarak çöktüğü aktarıldı.

SU KUYUSU BOŞLUKLARINA SIKIŞTILAR

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Olayın ardından bölgede yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerinin müdahalesinin ardından su kuyusunun boşluklarına sıkışan 35 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer kaybolan kişilerin bulunması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, kurban ailelerine yaklaşık 2 bin 500 dolar (yaklaşık 47 bin 956 TL) tazminat verileceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan tapınak

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