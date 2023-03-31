Korkunç kaza! Hindistan’da tapınağın zemini çöktü... 35 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de kayıp

Hindustan Times'ın haberinde, olayın, Ram Navami Festivali esnasında Beleshwar Mahadev Jhulelal Tapınağı'nda bulunan eski bir büyük kuyunun (bavdi) çatısının çökmesiyle meydana geldiği belirtildi. Festival esnasında çok sayıda kişinin eski kuyunun çatısına çıktığı ve çatının ağırlığı taşıyamayarak çöktüğü aktarıldı.

SU KUYUSU BOŞLUKLARINA SIKIŞTILAR

Olayın ardından bölgede yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerinin müdahalesinin ardından su kuyusunun boşluklarına sıkışan 35 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer kaybolan kişilerin bulunması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, kurban ailelerine yaklaşık 2 bin 500 dolar (yaklaşık 47 bin 956 TL) tazminat verileceğini duyurdu.