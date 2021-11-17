HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. ABD'de Twitter araştırması: Meğer yüzde 25'lik kesim üretiyormuş!

ABD'de Twitter araştırması: Meğer yüzde 25'lik kesim üretiyormuş!

17.11.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yapılan bir araştırma, ülkedeki Twitter kullanıcılarının yüzde 25'lik kesiminin sosyal paylaşım sitesindeki içeriğin neredeyse yüzde 97'sini ürettiğini ortaya çıkardı.

ABD'de Twitter araştırması: Meğer yüzde 25'lik kesim üretiyormuş!

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan anket çalışmasında, ABD'de gün içinde paylaşılan twitlerin yüzde 97'sinin ülkedeki yaklaşık 65 milyon Twitter üyesinin sadece yüzde 25'lik bir kesimi tarafından üretildiği, kalan yüzde 75'lik kesimin ise sadece yüzde 3 içerikten sorumlu olduğu belirtildi.

Ankette, ülkede en çok paylaşımda bulunan yüzde 25'lik kesimin Twitter'da diğerlerine nazaran daha siyasi bir profile sahip olma eğilimi gösterdiği kaydedildi.

Twitter'in kurucusu Jack Dorsey'den kehanet gibi iddia: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacakTwitter'in kurucusu Jack Dorsey'den kehanet gibi iddia: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak

Ankete katılan her 5 aktif Twitter kullanıcısından biri, gün içinde uygulamaya sayamayacak kadar giriş yaptığını bildirdi.

Araştırmaya göre, ABD'de Twitter kullanıcıların çoğu paylaşımlardaki yanlış bilgilerin önemli bir sorun olduğunu ifade ederken uygulama sayesinde yüzde 46'sı güncel olaylardan daha fazla haberdar olduğunu, yüzde 30'u ise siyasetle daha fazla meşgul olduğunu söyledi.

Çalışmada, Cumhuriyetçi Twitter kullanıcılarının yüzde 60'ı, Demokratların yüzde 28'i sitenin demokrasi için kötü olduğuna inandığını söyledi.

Twitter'ın yapay zekası 'sağcı' çıktıTwitter'ın yapay zekası 'sağcı' çıktı

Demokratların yaklaşık yarısı sitenin demokrasiye faydalı olduğunu söylerken, Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 17'si aynı fikirde buluştu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPınar Deniz'in bu görüntüleri çok konuşulduPınar Deniz'in bu görüntüleri çok konuşuldu
PARTNER TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü
Alacağınız modele karar veremiyor musunuz?Alacağınız modele karar veremiyor musunuz?
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcıdan Survivor itirafı! "Gitmeme bir gün kala..."

Ünlü şarkıcıdan Survivor itirafı! "Gitmeme bir gün kala..."

Play-off'lara gidiyoruz

Play-off'lara gidiyoruz

Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı geri dönüyor

Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı geri dönüyor

Feci kaza! Motor fırladı, hız ibresi şoke etti: 3 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! Motor fırladı, hız ibresi şoke etti: 3 ölü, 3 yaralı

Sevilen muhtar mahalleyi yasa boğdu

Sevilen muhtar mahalleyi yasa boğdu

Kocaeli'deki korkunç servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'deki korkunç servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.