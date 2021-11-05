HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de Yale Üniversitesi’nde bomba alarmı

ABD’de Yale Üniversitesi’nde bomba alarmı

05.11.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Connecticut eyaletindeki New Haven kentinde yer alan Yale Üniversitesi kampüsünde bomba ihbarı üzerine polis ekipleri, kampüsteki birçok binayı tahliye etti.

ABD’de Yale Üniversitesi’nde bomba alarmı

ABD’nin Connecticut eyaletindeki New Haven kentinde yer alan Yale Üniversitesi kampüsüne yönelik bomba ihbarı yetkilileri harekete geçirdi.

Şanlıurfa'da otogardaki çöp konteynerinde el bombası bulunduŞanlıurfa'da otogardaki çöp konteynerinde el bombası bulundu

Bomba ihbarının ardından polis ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Acil servis ekipleri ise kampüs çevresinde yer alan High Caddesi ile Chapel Caddesi’nin kesiştiği bölgeye yerleşti.

BİRÇOK BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis, üniversitenin "Eski Kampüs" adlı kampüsünde yer alan Üniversite Tiyatrosu, Johnathan Edwards binası, Yale Sanat Galerisi, Vanderbilt Salonu, Welch Salonu ve Grace Hopper binası dahil olmak üzere birçok binayı tahliye etti.

8 İHBAR

Ayrıca polis, Eski Kampüs ve High Caddesi ile George Caddesi’nin kesiştiği bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken, polis tarafından yapılan açıklamada, bölgede yer alan birden fazla binaya bomba yerleştirildiğine dair 8 ihbar aldıkları kaydedildi. (İHA)

Bursa'da bomba alarmı! Geniş güvenlik önlemi alındıBursa'da bomba alarmı! Geniş güvenlik önlemi alındı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belliSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belli
DSÖ'den endişelendiren açıklamaDSÖ'den endişelendiren açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD verileri açıkladı, ons altın coştu

ABD verileri açıkladı, ons altın coştu

Türkiye'nin 4. büyüğü! Ekonomiye katkısı 3 milyar lira

Türkiye'nin 4. büyüğü! Ekonomiye katkısı 3 milyar lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Bingöl'de Akşener'e tepki! Lütfü Türkkan'dan küfür

Bingöl'de Akşener'e tepki! Lütfü Türkkan'dan küfür

Muharrem İnce'den 'ittifak' için yeşil ışık

Muharrem İnce'den 'ittifak' için yeşil ışık

Ağabeyi tosuncuğu sattı: Suç işlendiyse kardeşim yapmıştır

Ağabeyi tosuncuğu sattı: Suç işlendiyse kardeşim yapmıştır

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen tıraş bıçakları

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen tıraş bıçakları

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Kış aylarında tasarruf etmenizi sağlayacak kombi çeşitleri

Kış aylarında tasarruf etmenizi sağlayacak kombi çeşitleri

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Ordu Valiliğinin 'Miraç Akbulut' açıklamasına CHP'li vekilden sert tepki

Ordu Valiliğinin 'Miraç Akbulut' açıklamasına CHP'li vekilden sert tepki

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.