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ABD'deki yolcu uçağı ile ordu helikopteri çarpışmasında sağ kurtulan olmadı! Tüm yolcuların öldüğünden endişe ediliyor

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.01.2025 16:46
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Dün gece geç saatlerde Reagan Washington Ulusal Havaalanı yakınlarında 60 yolcu ve dört mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 personelin bulunduğu askeri helikopter çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hem helikopter hem de yolcu uçağı Potomac Nehri'ne düştü. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken korkunç kazadan henüz kurtulan kimsenin olmadığı belirtildi.

ABD'deki yolcu uçağı ile ordu helikopteri çarpışmasında sağ kurtulan olmadı! Tüm yolcuların öldüğünden endişe ediliyor

MYNET|DIŞ HABERLER Kansas eyaletinden Washington DC'ye hareket eden bir yolcu uçağı ile ABD ordusuna ait Black Hawk helikopteri havada çarpıştı. Potomac Nehri'nde devam eden arama-kurtarma çalışmalarından kötü haberler gelmeye başladı.

KURTULAN KİMSE OLMADI

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İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Şefi John A. Donnelly, bugün erken saatlerde düzenlediği basın toplantısında, Potomac Nehri üzerinde meydana gelen havada çarpışmadan kurtulan kimsenin olmadığına inanıldığını belirterek, yapılan kapsamlı arama ve kurtarma operasyonlarına rağmen herhangi bir kurtulan olmadığını söyledi.

"EN AZ 28 CANSIZ BEDEN ÇIKARTILDI"

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En az 28 cansız bedeninin sudan çıkartıldığını ve bunlardan 27'sinin American Eagle sivil jetinden ve birinin US Black Hawk helikopterinden olduğunu söyleyen Donnelly, "Artık kurtarma operasyonundan arama operasyonuna geçtiğimiz noktadayız. Bu noktada, bu kazadan kurtulan kimse olduğuna inanmıyoruz. Tüm cansız bedenleri toplamak ve onları sevdikleriyle bir araya getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başkenti Washington yakınlarında yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için ABD halkına taziye dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Washington yakınlarında bir yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. ABD halkına ve elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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