ABD'den Rusya'ya mesaj! 9 Mayıs öncesi dikkat çeken adım

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalede 2,5 aylık süre geride kaldı. Rusya'nın 9 Mayıs'ta kutlayacağı "Zafer Günü" öncesi, ülkeden tahliye edilen ABD'li diplomatların bir kısmı ABD'nin Kiev Büyükelçiliğine döndü. Söz konusu adımın Rusya'nın "Zafer Günü" öncesi gelmesi ise dikkat çekti.

KİEV'E DÖNDÜLER

Amerikan basınına konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde görevli bazı diplomatların Kiev'e döndüğünü bildirdi.

Yetkililer, Ukrayna'daki büyükelçiliğin yakında faaliyetlerini tekrar başlatacağını ve ABD bayrağının göndere çekileceğini kaydetti.

'ZAFER GÜNÜ' ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Söz konusu adımın Rusya'nın "Zafer Günü" öncesi gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

"1945'TE OLDUĞU GİBİ ZAFER BİZİM OLACAK"

Öte yandan 9 Mayıs Zafer Günü’nün 77’nci yıl dönümü kapsamında eski Sovyetler Birliği ülkelerinin liderlerine mesaj gönderen Putin, amaçlarının Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemek olduğunu ifade ederek, "1945'te olduğu gibi, zafer bizim olacak" dedi.

Kaynak: AA-DHA

