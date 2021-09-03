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ABD'den Tesla adımı! 22 Ekim'e kadar süre verdiler

03.09.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de güvenlik soruşturması altında olan Tesla, 22 Ekim 2021′e kadar "Autopilot" olarak isimlendirilen sürüş destek sistemi sistemi hakkında ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) kapsamlı veriler sağlamak zorunda. Otopilot sisteminin 17 kişinin yaralanmasına ve bir kişinin de hayatını kaybetmesine neden olduğu söyleniyor.

ABD'den Tesla adımı! 22 Ekim'e kadar süre verdiler

Tesla, şu sıralar önemli bir güvenlik soruşturması ile karşı karşıya. Bunun nedeni ise şirketin otopilot sistemi. Autopilot, Tesla’nın tüm yeni modellerinde standart olarak bulunan ve gelecekte adını daha çok adını duyacağımız bir sürüş destek sisteminden başka bir şey değil. Ancak ABD, Tesla'nın otopilot sisteminin 17 kişinin yaralanmasına ve bir kişinin de ölümüne sebep olması nedeniyle harekete geçti.

TESLA İÇİN SON TARİH 22 EKİM

Tesla'ya soruşturma açan ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), şirkete 22 Ekim'e kadar süre verdi. Bu süre, Tesla'dan talep edilen kapsamlı verilerin teslim edilmesi için son tarih olarak belirlenmiş durumda.

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NHTSA'nın, Tesla’nın 2014′ten 2021′e kadar satılan tüm otomobilleriyle ilgili bilgi istediği aktarıldı.

GERİ ÇAĞIRMA OLABİLİR

Şunu da belirtmemiz gerek; NHTSA, bir aracın veya herhangi bir parçasının arızalı olduğunu belirlerse geri çağırma yetkisine sahip bir kuruluş.

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Yani kazaların yazılım ya da donanım bakımından bu teknolojiden kaynaklandığı tespit edilirse modellerin geri çağrılması söz konusu olabilir.

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