HABER

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 21:25 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidinde bulundu. Mnuchin, “Türkiye Papaz Brunson’ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız” dedi.

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

"SERBEST BIRAKILMAZSA YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ"

Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, “Türkiye Papaz Brunson’ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

PARTNERBir insan neden böyle bir saç ister ki!Bir insan neden böyle bir saç ister ki!
Yeşilay Danışmanlık Merkezi iş birliği protokolüYeşilay Danışmanlık Merkezi iş birliği protokolü
THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Steven Mnuchin Papaz Brunson yaptırım tehdidi

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

Adım adım feci son!

Adım adım feci son!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayram öncesi son Cuma günü için en güzel Cuma mesajları (kısa)

Bayram öncesi son Cuma günü için en güzel Cuma mesajları (kısa)

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

ABD'de Rahip Brunson ile ilgili kritik temas! Görüşme sonrası peş peşe açıklamalar geldi!

ABD'de Rahip Brunson ile ilgili kritik temas! Görüşme sonrası peş peşe açıklamalar geldi!

Balıkesir'de iğrenç manzara! Kurbanlık hayvanları ağır çeksin diye dışkı çukuruna soktu!

Balıkesir'de iğrenç manzara! Kurbanlık hayvanları ağır çeksin diye dışkı çukuruna soktu!

PKK'ya Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktı

PKK'ya Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktı

Van'da AK Partilileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Van'da AK Partilileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.