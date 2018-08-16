ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söyledi.
Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, “Türkiye Papaz Brunson’ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız” ifadelerini kullandı.
PKK'ya Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktı
Ortalığı karıştıracak haber: 30 CIA ajanı infaz edildi
Trump'tan büyük gaf! Eşinin gelmeyeceğini öğrenince...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken dolar sözleri
İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi
Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor
AK Partili Bülent Turan'dan Muharrem İnce'ye tepki: Bu ne utanmazlık! Silin bu tweeti
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Okuyucu Yorumları 0 yorum