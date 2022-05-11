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ABD'den Türkiye'ye silah satışıyla ilgili yeni gelişme! Dikkat çeken Rusya-Ukrayna savaşı detayı

11.05.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD yönetiminin, Türkiye'ye F-16 parçaları ile bu uçaklarda kullanılacak bazı füze ve radar sistemlerinin satışı konusunda Kongreye ön bilgilendirme yaptığı bildirildi. ABD basınında yazan bilgilere göre, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında izlediği politika nedeniyle Biden yönetiminin silah satışı konusunu hızlandırdığı belirtildi.

ABD'den Türkiye'ye silah satışıyla ilgili yeni gelişme! Dikkat çeken Rusya-Ukrayna savaşı detayı

ABD'li yayın organı Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Türkiye'nin Ukrayna savaşında oynadığı rolün ardından Biden yönetimi, F-16 satışının önünü açabilecek yeni silah satışları konusunda çalışmalarını artırdı.

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İLERLEYEN GÜNLERDE RESMİLEŞEBİLİR

Buna göre Biden yönetimi, Senato ve Temsilciler Meclisi liderlerine geçen ay gönderdiği gayrı resmi bildirimde, Türkiye'ye bazı F-16 parçaları ile bu uçaklarda kullanılacak füze ve radar sistemleri satılması konusunda hazırladığı taslağı Kongreye gönderdi. Kongre liderlerinin bu satışa itiraz etmemeleri durumunda ilerleyen günlerde resmi satış bildiriminin Kongreye yapılması bekleniyor.

Yetkililer, Biden yönetiminin bu adımında Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere öncülük etmesi ve Ukrayna ordusuna SİHA desteği vermesinin etkili olduğuna dikkati çekti.

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SİLAH SATIŞININ ONAYLANMASI F-16 SATIŞLARININ ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Ayrıca yetkililere göre bu silah satışının Kongrede kabul görmesi, Türkiye'ye 40 adet F-16 satışına ilişkin kamuoyunun gündeminde olan diğer bir silah satışının da Kongrede önünü açabileceğine dikkati çekti.

Söz konusu pakette AIM-9 Sidewinder ve AIM-120 Amraam füzelerinin yanı sıra radar ve diğer gelişmiş ekipmanların bulunduğuna dikkat çeken bir yetkili, paketin 400 milyon dolar değerinde olduğunu aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığından Wall Street Journal'a yapılan açıklamada ise teklif resmiyet kazanıncaya kadar bu konuda bir yorum yapamayacakları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının Kongreye mart ayında gönderdiği mektupta, "Türkiye'ye F-16 satılmasının ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun olduğu" değerlendirmesi yapılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
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