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ABD’den Türkiye’ye yaptırım açıklaması: Devreye giriyor

06.04.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada Savunma Sanayii Başkanlığı ve dört isme uygulanacak CAATSA yaptırımlarının yarın devreye gireceği belirtildi.

ABD’den Türkiye’ye yaptırım açıklaması: Devreye giriyor

ABD ve Türkiye arasında Rusya’dan satın alınan S-400 füzeleri ilişkileri çıkmaza sürüklemeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanacak yaptırımlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye’nin S-400 sistemini satın almasını ‘kabul edilemez’ olarak niteleyen bakanlık, yaptırımların 7 Nisan itibarıyla devreye gireceğini vurguladı. Açıklamada, yaptırımın gerekçesi olarak Savunma Sanayii Başkanlığı’nın, Rusya hükümeti ve istihbarat kurumlarıyla gerçekleştirilen işlemleri gösterildi.

ARALIK 2020’DE AÇIKLADILAR

Aralık 2020’de ABD, Rusya'dan S-400 sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye CAATSA yasası kapsamında yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

Açıklanan yaptırımlar kurum olarak Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile SSB Başkanı İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz’e yönelik yapılmıştı. SSB'ye ABD ile tüm ihracat izinleri, yetkilendirmeleri, kredileri yasaklanmış, listeye alınan SSB yetkililerinin de ABD'deki mal varlıkları dondurularak vize kısıtlamaları getirilmişti.

BÜYÜKELÇİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Yaptırımların devreye alınacağıyla ilgili sinyali, şubat ayı başında gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield vermişti. Satterfield, S-400 konusunda ABD'nin tutumunda bir değişiklik olmadığını söylerken,
“Ocak ayı sonunda yürürlüğe giren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için Türkiye'nin S-400'e sahip olmamasını şart koşuyor. Bu yeni ve daha katı bir yasal zorunluluk, fakat bu bir ABD yasası” ifadelerini kullandı.

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