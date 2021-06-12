ABD'den Ukrayna ordusuna 150 milyon dolarlık askeri yardım

Pentagondan yapılan yazılı bir açıklamada, "Savunma Bakanlığı, USAI kapsamında Ukrayna kuvvetlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü korumasına, sınırlarının güvenliğini sağlamasına ve NATO ile birlikte çalışabilirliği geliştirmesine yardımcı olmak için eğitim ve ekipman desteklerini içeren 150 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi sağladı." ifadelerine yer verildi.

250 MİLYON DOLARLIK YARDIMIN PARÇASI

Açıklamada, söz konusu 150 milyon doların ABD Kongresinin 2021 mali yılı savunma bütçesinden Ukrayna'ya verilmesi şart koşulan 250 milyon dolarlık yardımın parçası olduğu kaydedildi.

Yardımın, Ukrayna ordusunun iletişim, komuta, kontrol ve savunma kabiliyetlerine katkı sağlayacağı ifade edilen açıklamada, yardım paketinde, topçu atışlarına karşı erken uyarı radarları, insansız hava araçlarına karşı elektronik harp cihazları, güvenli iletişim teçhizatı, sıhhi tahliye malzemeleri ve bunlarla ilgili eğitim desteğinin bulunduğu bilgisine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, bunun 1 Mart'ta Ukrayna'ya yapılan 125 milyon dolarlık yardımın devamı olduğu ifade edilirken ABD'nin Ukrayna ordusundan beklentilerine yönelik ise şu ifadelere yer verildi: