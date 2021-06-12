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ABD'den Ukrayna ordusuna 150 milyon dolarlık askeri yardım

12.06.2021 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna Güvenlik Yardım İnisiyatifi (USAI) kapsamında Ukrayna ordusuna aralarında elektronik harp cihazlarının da bulunduğu 150 milyon dolarlık askeri yardım sağlandığını duyurdu. ABD 1 Mart'ta da Ukrayna'ya 125 milyon dolar yardım yapmıştı.

ABD'den Ukrayna ordusuna 150 milyon dolarlık askeri yardım

Pentagondan yapılan yazılı bir açıklamada, "Savunma Bakanlığı, USAI kapsamında Ukrayna kuvvetlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü korumasına, sınırlarının güvenliğini sağlamasına ve NATO ile birlikte çalışabilirliği geliştirmesine yardımcı olmak için eğitim ve ekipman desteklerini içeren 150 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi sağladı." ifadelerine yer verildi.

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250 MİLYON DOLARLIK YARDIMIN PARÇASI

Açıklamada, söz konusu 150 milyon doların ABD Kongresinin 2021 mali yılı savunma bütçesinden Ukrayna'ya verilmesi şart koşulan 250 milyon dolarlık yardımın parçası olduğu kaydedildi.

Yardımın, Ukrayna ordusunun iletişim, komuta, kontrol ve savunma kabiliyetlerine katkı sağlayacağı ifade edilen açıklamada, yardım paketinde, topçu atışlarına karşı erken uyarı radarları, insansız hava araçlarına karşı elektronik harp cihazları, güvenli iletişim teçhizatı, sıhhi tahliye malzemeleri ve bunlarla ilgili eğitim desteğinin bulunduğu bilgisine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, bunun 1 Mart'ta Ukrayna'ya yapılan 125 milyon dolarlık yardımın devamı olduğu ifade edilirken ABD'nin Ukrayna ordusundan beklentilerine yönelik ise şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık, Ukrayna'yı, savunma işleyişini NATO'nun temel ilkesi olan orduda demokratik sivil kontrolü ilkesi ile daha iyi uyumlu hale getirme; Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, ülkenin ekonomik rekabet gücünü artıran ve kurumsal yönetişimi geliştiren bir savunma sanayi stratejisi benimseme; ulusal güvenlik çıkarlarına dayalı olarak doğrudan yabancı yatırım kontrollerini benimseme; savunma tedarik döngüsünde verimliliği ve şeffaflığı artırma ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini batı tarzı bir kariyer yönetim sistemi ile uyumlu hale getirmek için insan kaynakları yönetimini geliştirmeye ilişkin reformlarını sürdürme konusunda teşvik ediyor."

1 MART'TA UKRAYNA'YA 125 MİLYON DOLAR YARDIM YAPILMIŞTI

Pentagon, 1 Mart'ta, Ukrayna Güvenlik Yardım İnisiyatifi kapsamında Ukrayna ordusuna 125 milyon dolarlık yardım yapmıştı.

Bu paketin içinde 2 "Mark IV" tipi devriye botları ve topçu radarları, taktik teçhizat ve birçok savunma ekipmanının yer aldığı açıklanmıştı. (AA)

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