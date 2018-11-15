ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fethullah Gülen açıklaması

"Beyaz Saray, Fetullah Gülen'i ABD'den uzaklaştırmanın yollarını arıyor" iddiası Amerikan NBC televizyon kanalında yer aldı. Kanal haberini üst düzey 2 Amerikalı yetkili ve konuya ilişkin bilgilendirilmiş olan 2 kaynağa dayandırdı.
Haberde Beyaz Saray'ın, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Türkiye'yi yatıştırmak için, Gülen'in ABD'den gönderilmesinin yollarını araştırdığı ifade edildi. Haberde Trump yönetiminden yetkililerin geçen ay federal soruşturma birimlerinden, Gülen'in uzaklaştırılması için yasal yolların incelenmesi talebinde bulunduğu belirtildi.
Habere göre ABD bu hareketle Kaşıkçı olayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi hükümetine yaptığı baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor. Ayrıca, Beyaz Saray'ın İç Güvenlik Bakanlığı'ndan Green Card sahibi olan Gülen'in özellikle yasal statüsüne ilişkin bilgi istediği de belirtildi.
Haberde konuyla ilgili talimatı duyan ABD'li yetkililerin, "Talebin ciddi olduğunu anladıklarında öfkelendikleri" ileri sürüldü.
Kaynaklar Trump yönetiminden yetklilerin Gülen'in iadesi mümkün olmazsa, doğrudan Türkiye'ye gönderilmesi yerine Güney Afrika'ya gönderilmesi seçeneğinin de görüşüldüğünü söyledi.
Aynı kaynaklar ABD'nin Gülen'i Güney Afrika'ya gönderebilmesi için yasal gerekçesinin bulunmadığını dolayısıyla kendi rızasıyla gitmediği sürece bu seçeneğin çok gerçekçi olmadığını ifade etti.
Habere göre Beyaz Saray, FBI ve Adalet Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin Gülen için yaptığı iade talebi dosyasını yeniden değerlendirmesini de istedi. Ancak Adalet Bakanlığı yetkilileri Türkiye'nin dosyasında Gülen'in iadesi için yeni bir kanıt olmadığını öne sürdü. Bunun üzerine Trump yönetimi Gülen'i yasal olarak göndermenin diğer yollarının araştırılmasını istedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iddialara yalanlama geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Beyaz Saray'ın Gülen’in iadesine ilişkin herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi. Nauert, ABD Türkiye'den gelen belgeleri değerlendirmeye devam ediyor." dedi.
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