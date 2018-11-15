HABER

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fethullah Gülen açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2018 23:51 | Son Güncelleme

Amerikan NBC televizyon kanalı, Beyaz Saray'ın Fethullah Gülen'i ABD'den uzaklaştırmanın yollarını aradığını öne sürdü. Kanal ABD'nin bu hareketle Kaşıkçı olayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi hükümetine yaptığı baskıyı hafifletmeyi amaçladığını öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iddialara yalanlama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fethullah Gülen açıklaması

"Beyaz Saray, Fetullah Gülen'i ABD'den uzaklaştırmanın yollarını arıyor" iddiası Amerikan NBC televizyon kanalında yer aldı. Kanal haberini üst düzey 2 Amerikalı yetkili ve konuya ilişkin bilgilendirilmiş olan 2 kaynağa dayandırdı.

Haberde Beyaz Saray'ın, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Türkiye'yi yatıştırmak için, Gülen'in ABD'den gönderilmesinin yollarını araştırdığı ifade edildi. Haberde Trump yönetiminden yetkililerin geçen ay federal soruşturma birimlerinden, Gülen'in uzaklaştırılması için yasal yolların incelenmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

Habere göre ABD bu hareketle Kaşıkçı olayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi hükümetine yaptığı baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor. Ayrıca, Beyaz Saray'ın İç Güvenlik Bakanlığı'ndan Green Card sahibi olan Gülen'in özellikle yasal statüsüne ilişkin bilgi istediği de belirtildi.

Haberde konuyla ilgili talimatı duyan ABD'li yetkililerin, "Talebin ciddi olduğunu anladıklarında öfkelendikleri" ileri sürüldü.

Kaynaklar Trump yönetiminden yetklilerin Gülen'in iadesi mümkün olmazsa, doğrudan Türkiye'ye gönderilmesi yerine Güney Afrika'ya gönderilmesi seçeneğinin de görüşüldüğünü söyledi.

Aynı kaynaklar ABD'nin Gülen'i Güney Afrika'ya gönderebilmesi için yasal gerekçesinin bulunmadığını dolayısıyla kendi rızasıyla gitmediği sürece bu seçeneğin çok gerçekçi olmadığını ifade etti.

Habere göre Beyaz Saray, FBI ve Adalet Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin Gülen için yaptığı iade talebi dosyasını yeniden değerlendirmesini de istedi. Ancak Adalet Bakanlığı yetkilileri Türkiye'nin dosyasında Gülen'in iadesi için yeni bir kanıt olmadığını öne sürdü. Bunun üzerine Trump yönetimi Gülen'i yasal olarak göndermenin diğer yollarının araştırılmasını istedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iddialara yalanlama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Beyaz Saray'ın Gülen’in iadesine ilişkin herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi. Nauert, ABD Türkiye'den gelen belgeleri değerlendirmeye devam ediyor." dedi.

Yarım asırdır bulunmayı bekliyordu! Kim olduğu ortaya çıktıYarım asırdır bulunmayı bekliyordu! Kim olduğu ortaya çıktı
ABD Dışişleri: Kaşıkçı ve Gülen konularının birbiriyle bağlantısı yokABD Dışişleri: Kaşıkçı ve Gülen konularının birbiriyle bağlantısı yok
Amerika’da Bir Nesil Kitlesel Saldırı İkliminde YetişiyorAmerika’da Bir Nesil Kitlesel Saldırı İkliminde Yetişiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Fethullah Gülen ABD Dışişleri Bakanlığı Son dakika FETÖ iade

En Çok Okunan Haberler

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

İlginizi Çekebilir

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Okuyucu Yorumları 9 yorum
herşey apaçık ortada daha değerlendiriyorlar daha değerlendiriyorlar
Amerika dalga geciyor tum dunya ile. Hele bizle bizi maskara yaptilar ellerinde oynatiyorlar resmen
siz önce kendi içinizde birlik sağlayın önce ülke olmayı öğrenin daha sonra adamız diye açıklama yapın ne olduğunuz belli değil
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi'nden çok konuşulacak PKK itirafı

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi'nden çok konuşulacak PKK itirafı

ABD medyasından bomba iddia! Gülen iade mi ediliyor? Trump yönetimi talep etti

ABD medyasından bomba iddia! Gülen iade mi ediliyor? Trump yönetimi talep etti

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

ABD'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı cinayeti yaptırımı!

ABD'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı cinayeti yaptırımı!

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.