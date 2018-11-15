ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fethullah Gülen açıklaması

Habere göre ABD bu hareketle Kaşıkçı olayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi hükümetine yaptığı baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor. Ayrıca, Beyaz Saray'ın İç Güvenlik Bakanlığı'ndan Green Card sahibi olan Gülen'in özellikle yasal statüsüne ilişkin bilgi istediği de belirtildi.

Aynı kaynaklar ABD'nin Gülen'i Güney Afrika'ya gönderebilmesi için yasal gerekçesinin bulunmadığını dolayısıyla kendi rızasıyla gitmediği sürece bu seçeneğin çok gerçekçi olmadığını ifade etti.

Habere göre Beyaz Saray, FBI ve Adalet Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin Gülen için yaptığı iade talebi dosyasını yeniden değerlendirmesini de istedi. Ancak Adalet Bakanlığı yetkilileri Türkiye'nin dosyasında Gülen'in iadesi için yeni bir kanıt olmadığını öne sürdü. Bunun üzerine Trump yönetimi Gülen'i yasal olarak göndermenin diğer yollarının araştırılmasını istedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iddialara yalanlama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Beyaz Saray'ın Gülen’in iadesine ilişkin herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi. Nauert, ABD Türkiye'den gelen belgeleri değerlendirmeye devam ediyor." dedi.

