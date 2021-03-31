ABD, İnsan Hakları Uygulamaları Türkiye raporunu açıkladı

Tüm ülkelerle ilgili yıllık yayımlanan raporun özet bölümünde, Türk hükümetinin, 2018'de kabul edilen geniş kapsamlı terörle mücadele kanunu çerçevesinde temel özgürlükleri kısıtlamaya devam ettiği ve hukukun üstünlüğünü tehlikeye attığı ifade edildi. Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümetin, darbenin organizatörü ve terör örgütü olarak kabul ettiği Fetullah Gülen'le bağı olduğu gerekçesiyle çok sayıda kişinin görevinden uzaklaştırıldığı yer aldı. ABD'nin diplomatik misyonlarında görevli bazı kişiler de dahil çok sayıda kişinin tutuklu yargılanmaya devam ettiği ve bu süreçte hak ihlalleri yapıldığı savunulan raporda, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasıyla ülke içinde tartışmalar yaşandığı da aktarıldı. ÇİN'E AĞIR ELEŞTİRİLER ABD yönetiminin 2020 İnsan Hakları Raporu'nu açıklayan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, özellikle Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri ile Rusya'daki siyasi muhaliflere yönelik uygulamalara dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısı ile ülkesinin 2020 İnsan Hakları Raporu'nu kamuoyuna açıkladı. Blinken, tüm dünyada insan hakları konusundaki gidişatın iyi olmadığını ve yapılması gereken çok şey bulunduğunu vurgulayarak, özellikle Çin'i hedef alarak, "2020'de çok fazla insan acımasız koşullar altında acı çekti. Çin'de hükümet yetkilileri çoğunluğu Müslüman olan Uygurlara karşı soykırım işledi; hapis, işkence ve zorunlu kısırlaştırma gibi insanlığa karşı suçlar işledi." ifadesini kullandı. Blinken, Beşşar Esed rejiminin kendi halkına karşı vahşi saldırılarına devam ettiğini belirtti. "Rusya'da yönetimin muhaliflere baskıyı artırdığını" ifade eden Blinken, Yemen'deki savaş nedeniyle milyonlarca kişinin insani krizle karşı karşıya olduğunu ve Venezuela'da da Nicolas Maduro'nun halkın giderek bozulan insani durumunun sorumlusu olduğunu savundu. Blinken, ABD'de de demokrasi ve insan hakları konusunda sorunlar olduğunu, bunları ihmal etmediklerini ve şeffaf bir şekilde çözümü konusunda çalıştıklarını söyledi.