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ABD’li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk, Jeff Bezos ile uzaya uçacak

01.07.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin iş adamlarından Jeff Bezos’un girişimi olan Blue Origin’in ilk insanlı uzay aracına onur konuğu olarak ABD’li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk davet edildi.

ABD’li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk, Jeff Bezos ile uzaya uçacak

ABD’li kadın pilot Wally Funk, dünyanın en zengin iş adamlarından biri olarak tanınan Jeff Bezos tarafından kurulan havacılık ve uzay şirketi Blue Origin’in ilk insanlı uzay aracına onur konuğu olarak davet edildi.

UZAYA GİDEN EN YAŞLI İNSAN

Blue Origin’in ilk insanlı uzay aracı New Shepard’ın 20 Temmuz tarihinde uzaya uçacağı bilinirken, 82 yaşındaki Funk uzaya giden en yaşlı insan olacak. Uzay aracında Funk ile birlikte Jeff Bezos ve kardeşi Mark Bezos’un da olacağı biliniyor.

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New Shepard uzay aracının 20 Temmuz’da Batı Teksas’taki bir çölden fırlatılacağı ve uçuşun yaklaşık 10 dakika süreceği biliniyor.

Funk, Merkür 13 adıyla da bilinen, 1960’larda kadın pilotları astronotluk için test eden bir proje olan Woman in Space Programının en genç mezunu olmuştu. Walley, Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu’nun (NTSB) ilk kadın müfettişi olarak görev yapmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Jeff Bezos
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