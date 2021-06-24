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On binlerce kişi imzaladı: Jeff Bezos'un Dünya'ya dönmesine izin vermeyin

24.06.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jeff Bezos, Blue Origin şirketinin roketi ile birlikte gelecek ay uzaya gidecek. Ancak Elon Musk'a rakip olarak gösterilen ünlü milyarderin Dünya'ya dönmemesi için başlatılan bir imza kampanyası halihazırda 100 bin imza barajını geçmiş durumda. Üstelik hedef daha büyük.

On binlerce kişi imzaladı: Jeff Bezos'un Dünya'ya dönmesine izin vermeyin

Jeff Bezos, Blue Origin'in ilk insanlı uçuşuyla gelecek ay uzaya çıkacak. Kardeşiyle birlikte bu yolculuğa çıkacak olan Bezos, uzaya çıktığında teknik olarak Dünya dışındaki en zengin insan da olacak. Bezos'un uzaya çıkmasını ve uzay turizmi için belki de ilk adımı atmasını isteyen bir kitle mevcut. Ancak onun uzaya çıkıp dönmemesini isteyenlerin sayısı da azımsanmayacak gibi değil.

JEFF BEZOS'A "UZAYA GİT AMA DÖNME" DİYORLAR

Bir imza kampanyasına katılanlar, Jeff Bezos'un uzaya çıkıp bir daha Dünya'ya dönmemesini istiyorlar. Kampanyanın temelleri ise "Milyarderler Dünya'da ya da uzayda var olmamalı, ama uzayda var olmaya karar verirlerse orada kalmalılar" fikrine dayanıyor.

ON BİNLERCE KİŞİ İMZALADI

"Jeff Bezos'un Dünya'ya dönmesine izin vermeyin" başlığını taşıyan imza kampanyası, 100 bin imza barajını geçti ve 115 bin imzaya ulaştı. Kampanyanın hedefi ise 150 bin imzaya ulaşmak. Fakat bu hedef gerçekleşse dahi Jeff Bezos'un kampanyadan etkilenip "dönmüyorum" demesi elbette imkansız.

Jeff Bezos

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5 yaşından beri uzaya gitmenin hayalini kurduğunu söyleyen Jeff Bezos, 20 Temmuz'da Blue Origin'in ilk uzay uçuşunda yer alarak uzaya çıkacak.

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Jeff Bezos
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