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ABD'li milletvekilinden şaşırtan talep: GTA yasaklansın!

25.02.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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ABD'li milletvekilinden şaşırtan talep: GTA yasaklansın!

ABD'nin Illinois eyaletinde araba hırsızlıklarında artış yaşandı. Yaşanan artış sonrası Illinois eyaletinin Demokrat milletvekili Marcus Evans Jr, GTA (Grand Theft Auto) gibi oyunların satışının yasaklanmasına yönelik bir yasa tasarısı hazırlayarak meclise sundu.

Video oyunları özellikleri gençlerin arasında oldukça popüler. Çoğu genç, vaktinin büyük bir kısmını oyunlara ayırıyor. Bu oyunlar arasında Rockstar Games'in popüler oyunu GTA da var. Ancak GTA'nın adı şu sıralar farklı bir nedenle gündemde.

GTA'NIN YASAKLANMASI İÇİN YASA TASARISI HAZIRLADI

ABD'nin Illinois eyaletinde, özellikle de Chicago kentinde araba hırsızlığı suçunda artış yaşandı. Artan suç oranları sonrası Illinois'in Demokrat milletvekili Marcus Evans Jr, yaşanan artışın arkasındaki nedenin video oyunları olduğunu söyleyerek, belirli video oyunlarının satılmasını yasaklayan bir yasa tasarısını hazırladı ve tasarıyı meclise sundu. Belirli oyunlar arasında tahmin edeceğiniz üzere GTA da vardı.

GTA

GTA SUÇA TEŞVİK EDİYOR İDDİASI

GTA'nın (Grand Theft Auto) çok popüler olduğunu söyleyen ancak oyunun suça teşvik ettiğini ifade eden Marcus Evans Jr, yasa tasarısında video oyunlarını ''psikolojik açıdan zararlı'' ve ''sürücünün ya da yolcunun içinde bulunduğu araçlara yönelik hırsızlığa özendiren'' ifadeleriyle niteledi. ABD'li Milletvekili oyunların satışının eyalet çapında yasaklanmasını istedi. Milletvekilinin iddiasına göre özellikle 18 yaşından küçük olanlar bu oyunları oynayarak suça özeniyor.

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