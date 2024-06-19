Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. ABD'li ünlü entelektüel Noam Chomsky'nin öldüğü söylenmişti! Sevenlerini mutlu eden haber geldi: Taburcu edildi

    ABD'li ünlü entelektüel Noam Chomsky'nin öldüğü söylenmişti! Sevenlerini mutlu eden haber geldi: Taburcu edildi

    19.06.2024 09:54
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    ABD'li ünlü entelektüel Noam Chomsky, bir süredir tedavi gördüğü Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki hastaneden taburcu edildi.

    ABD'li ünlü entelektüel Noam Chomsky'nin öldüğü söylenmişti! Sevenlerini mutlu eden haber geldi: Taburcu edildi

    Sao Paulo'daki Özel Beneficiencia Portekiz Hastanesinden yapılan açıklamada, Chomsky'nin taburcu edildiği, tedavisinin evinde sürdürüleceği belirtildi. Dünyaca ünlü dilbilimci 95 yaşındaki Noam Chomsky'nin geçen yıldan bu yana konuşma güçlüğü çektiği ve vücudunun sağ tarafını hareket ettirmekte zorlandığı basına yansımıştı. (AA)

    NOAM CHOMSKY KİMDİR?

    1

    Noam Chomsky, Amerikalı bir dilbilimci, filozof, bilişsel bilimci, tarihçi, sosyal eleştirmen ve politik aktivisttir. Günümüzün en etkili entelektüellerinden biri olarak kabul edilir. Chomsky, dilbilim alanındaki çalışmalarıyla bilinir, özellikle üretken dilbilim kuramı ve evrensel dilbilim kavramı ile tanınır. Ayrıca ABD'nin dış politikasını ve medyadaki kurumsal etkiyi eleştiren bir isimdir. Chomsky, dilbilim, bilişsel bilim, felsefe, siyaset ve tarih gibi geniş bir konu yelpazesinde kapsamlı bir şekilde eserler vermiştir.

    İlginizi Çekebilir

    "1 yılda milyon dolar ciro elde etmeyi başardım" dedi! Sosyal medya onu konuştu

    "1 yılda milyon dolar ciro elde etmeyi başardım" dedi! Sosyal medya onu konuştu

     First Lady'nin cinsellik itirafı olay oldu! Dünya basını onu konuşuyor

    First Lady'nin cinsellik itirafı olay oldu! Dünya basını onu konuşuyor

     Köpeğin ısırdığını ailesine söylemedi! Kuduzdan hayatını kaybetti

    Köpeğin ısırdığını ailesine söylemedi! Kuduzdan hayatını kaybetti

     Canlı yayında saldırıya uğradı! Zor kurtuldu

    Canlı yayında saldırıya uğradı! Zor kurtuldu

     İşten gelince evini tanıyamadı! Sevgilisinin sürprizi olay oldu

    İşten gelince evini tanıyamadı! Sevgilisinin sürprizi olay oldu
    Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır
    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kız arkadaşını yatakta başka bir adamla yakaladı! O anları böyle ifşaladıKız arkadaşını yatakta başka bir adamla yakaladı! O anları böyle ifşaladı
    Şoför durup araçtan indi! Yaptığı şaşırttıŞoför durup araçtan indi! Yaptığı şaşırttı
    Türkiye'de biz bayağı soyguna maruz kalıyoruzTürkiye'de biz bayağı soyguna maruz kalıyoruz
    Anahtar Kelimeler:
    amerika birleşik devletleri
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Adana'da kadın hakimin baş döndüren skandallar zinciri

    Adana'da kadın hakimin baş döndüren skandallar zinciri

    Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı!

    Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı!

    Türkiye'de biz bayağı soyguna maruz kalıyoruz

    Türkiye'de biz bayağı soyguna maruz kalıyoruz

    Şoför durup araçtan indi! Yaptığı şaşırttı

    Şoför durup araçtan indi! Yaptığı şaşırttı

    Bikinili pozlarını beğenenlere tepki! "İlişkiniz varsa benden uzak durun"

    Bikinili pozlarını beğenenlere tepki! "İlişkiniz varsa benden uzak durun"

    Yunanistan'da ödenen 6 kişilik hesap gündem oldu! "Türkiye daha pahalı"

    Yunanistan'da ödenen 6 kişilik hesap gündem oldu! "Türkiye daha pahalı"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

    Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.