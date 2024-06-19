ABD'li ünlü entelektüel Noam Chomsky'nin öldüğü söylenmişti! Sevenlerini mutlu eden haber geldi: Taburcu edildi

Sao Paulo'daki Özel Beneficiencia Portekiz Hastanesinden yapılan açıklamada, Chomsky'nin taburcu edildiği, tedavisinin evinde sürdürüleceği belirtildi. Dünyaca ünlü dilbilimci 95 yaşındaki Noam Chomsky'nin geçen yıldan bu yana konuşma güçlüğü çektiği ve vücudunun sağ tarafını hareket ettirmekte zorlandığı basına yansımıştı. (AA)

NOAM CHOMSKY KİMDİR?

Noam Chomsky, Amerikalı bir dilbilimci, filozof, bilişsel bilimci, tarihçi, sosyal eleştirmen ve politik aktivisttir. Günümüzün en etkili entelektüellerinden biri olarak kabul edilir. Chomsky, dilbilim alanındaki çalışmalarıyla bilinir, özellikle üretken dilbilim kuramı ve evrensel dilbilim kavramı ile tanınır. Ayrıca ABD'nin dış politikasını ve medyadaki kurumsal etkiyi eleştiren bir isimdir. Chomsky, dilbilim, bilişsel bilim, felsefe, siyaset ve tarih gibi geniş bir konu yelpazesinde kapsamlı bir şekilde eserler vermiştir.