ABD, Rusya'ya enerji yaptırımı uygulayacak mı? Biden'dan dikkat çeken açıklama... "Tüm seçenekler masada"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyanın gündeminde. Her dakika yaşanan yeni gelişmelerin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı açıklamalar da merakla takip ediliyor. Biden son olarak, Wisconsin eyaletine yapacağı ziyaret öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

RUSYA'YA YÖNELİK ENERJİ YAPTIRIMLARI

ABD'nin Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını yasaklayıp yasaklamayacağının sorulması üzerine, "Tüm seçenekler masada." yanıtını verdi.

RUSYA, UKRAYNA'DA SİVİLLERİ Mİ HEDEF ALIYOR?

Biden, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri kasıtlı olarak mı hedef aldığı sorusunu, "Görünen o ki öyle." şeklinde yanıtladı.

UKRAYNA'DA SAVAŞ SUÇU İDDİALARI

Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işleyip işlemediğini söylemek için henüz çok erken olduğunu kaydeden Biden, "Durumu çok yakından takip ediyoruz." dedi.

ABD askerlerinin Polonya ya da Doğu Avrupa'daki NATO üslerinde Ukrayna savaşından sonra da kalıp kalmaması konusunda Biden, "Bu NATO'nun vereceği bir karar." ifadesini kullandı.

ZELENSKİY UKRAYNA'DAN AYRILACAK MI?

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülkeden ayrılıp ayrılmaması konusunda ise, "Bu Zelenskiy'nin kendi vereceği bir karar, biz ona yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz." yorumunda bulundu. (AA)



