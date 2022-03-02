SON DAKİKA |Ukrayna'ya saldıran Rusya'dan endişelendiren açıklama: NATO ile doğrudan çatışma riski var

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruskho, yaptığı açıklamada “NATO ve Rusya arasında doğrudan çatışma riski var!” dedi.

Son dakika: Rusya - Ukrayna savaşında 7. güne girilirken, çatışmalar her geçen dakika şiddetleniyor. Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişi devam ederken, gece boyu kentten patlama sesleri yükseldi. Sokağa çıkma yasağı uygulanan Kiev'de halk geceyi sığınaklarda geçirdi. Çatışmalar Harkov'da da şiddetlendi. Rus ordusu Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan Harkov'a hava birliklerini indirdi. Rusya, Herson kentinin de kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. ABD hava sahası ise tüm Rus uçaklarına kapatıldı. Öte yandan iki ülke arasındaki müzakerelerin ikinci turu bu akşam yapılacak. İşte Rusya’nın Ukrayna saldırısında saat saat son dakika haberleri...

Almanya Hükümet Sözcüsü Christiane Hofmann, Ukrayna'daki gelişmeler ışığında Rusya'yla diyalog kanallarının açık olduğunu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmelerin bunun kanıtı olduğunu ve görüşmelerin devam edeceğini gösterdiğini belirtti.

13:15

'AĞLAYAN ASKERLER' DÜNYA GÜNDEMİNDE

İngiliz Telegraph Gazetesi, Rus askerlerinin cephedeki telsiz konuşmaların paylaştı. Ses kayıtlarına göre, Rus birlikleri tam bir kargaşa içinde faaliyet gösteriyor, askerlerin çoğunun morali bozuk hatta çatışmalar sırasında ağlayanlar bile var.

Konuşmalarda Rus askerlerinin en çok erzak eksikliği konusundaki strese ve hayal kırıklığına uğradığı görülüyor. Telsiz kayıtlarında erzakla ilgili soru soran bir askerin en son isyan edip, "Üç gündür buradayız! Ne zaman hazır olacak?" diye sorduğu duyuluyor.

Bir askerin annesine gönderdiği bir metin mesajında "Şu anda istediğim tek şey kendimi öldürmek" dediği iddia ediliyor.