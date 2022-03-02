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  4. SON DAKİKA |Ukrayna'ya saldıran Rusya'dan endişelendiren açıklama: NATO ile doğrudan çatışma riski var

SON DAKİKA |Ukrayna'ya saldıran Rusya'dan endişelendiren açıklama: NATO ile doğrudan çatışma riski var

02.03.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna işgalinde 7. güne girildi. Gece boyu başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken, Rus hava birlikleri Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov'a indi. Rusya, Herson kentinde ise kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu. ABD hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapatırken, Rusya NATO'yla çatışma riski olduğunu dünyaya ilan etti. İşte Rusya-Ukrayna savaşında son durum...

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında 7. güne girilirken, çatışmalar her geçen dakika şiddetleniyor. Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişi devam ederken, gece boyu kentten patlama sesleri yükseldi. Sokağa çıkma yasağı uygulanan Kiev'de halk geceyi sığınaklarda geçirdi. Çatışmalar Harkov'da da şiddetlendi. Rus ordusu Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan Harkov'a hava birliklerini indirdi. Rusya, Herson kentinin de kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. ABD hava sahası ise tüm Rus uçaklarına kapatıldı. Öte yandan iki ülke arasındaki müzakerelerin ikinci turu bu akşam yapılacak. İşte Rusya’nın Ukrayna saldırısında saat saat son dakika haberleri...

15:59

RUSYA: NATO İLE DOĞRUDAN ÇATIŞMA RİSKİ VAR

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruskho, yaptığı açıklamada “NATO ve Rusya arasında doğrudan çatışma riski var!” dedi.

15:26

ALMANYA: RUSYA'YLA DİYALOG KANALLARI AÇIK

Almanya Hükümet Sözcüsü Christiane Hofmann, Ukrayna'daki gelişmeler ışığında Rusya'yla diyalog kanallarının açık olduğunu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmelerin bunun kanıtı olduğunu ve görüşmelerin devam edeceğini gösterdiğini belirtti.

14:49

HARKİV'DE YENİ FÜZE SALDIRISI

Harkiv vali yardımcısı, belediye meclisi binasının füzeyle vurulduğunu duyurdu.

14:38

2. TUR GÖRÜŞMELER BUGÜN

Ukrayna ve Rusya arasındaki ikinci tur görüşmelerinin bugün akşam saatlerinde yapılacağı duyuruldu. Açıklama Ukrayna'dan geldi.

13:15

'AĞLAYAN ASKERLER' DÜNYA GÜNDEMİNDE

İngiliz Telegraph Gazetesi, Rus askerlerinin cephedeki telsiz konuşmaların paylaştı. Ses kayıtlarına göre, Rus birlikleri tam bir kargaşa içinde faaliyet gösteriyor, askerlerin çoğunun morali bozuk hatta çatışmalar sırasında ağlayanlar bile var.

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Konuşmalarda Rus askerlerinin en çok erzak eksikliği konusundaki strese ve hayal kırıklığına uğradığı görülüyor. Telsiz kayıtlarında erzakla ilgili soru soran bir askerin en son isyan edip, "Üç gündür buradayız! Ne zaman hazır olacak?" diye sorduğu duyuluyor.

Bir askerin annesine gönderdiği bir metin mesajında "Şu anda istediğim tek şey kendimi öldürmek" dediği iddia ediliyor.

12:45

LAVROV: İZİN VERMEYECEĞİZ!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Lavrov, Ukrayna’nın Rusya ile görüşmeyi ABD’nin isteğiyle ertelediğini ifade etti.

12:36

KREMLİN'DEN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Kremlin'den müzakerelere ilişkin yeni açıklama geldi. Açıklamada "Ukrayna heyetinin katılıp katılmayacağı belli değil. Biz müzakere için hazırız." denildi.

11:20

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERESİ ERTELENDİ

Bugün ikincisi planlanan Ukrayna-Rusya görüşmesi ertelendi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün akşam yaptığı açıklamada müzakerelerin ikinci ayağıyla ilgili "Yarın büyük ihtimalle toplanamayacaklar. Aralarında görüştükleri teknik şeyler var. Büyük ihtimalle bir iki gün ertelenebilir." ifadelerini kullanmıştı.

10:40

RUSYA, 7 GÜNLÜK BİLANÇOYU AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan "206 topçu ve havan topu, 46 insansız hava aracı imha edildi. 67 hedef, 38 hava savunma sistemi 51 radar istasyonu vuruldu." açıklaması yapıldı.

10:30

UKRAYNA: 6 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Zelenskiy, "Bugün Ukrayna'nın yenilmezliğinin sembolüdür. Zafer Ukrayna'nın olacak. Rusya, Ukrayna'yı füzelerle yenemez." derken. Ukrayna tarafından "6 bin Rus askeri öldürüldü" açıklaması geldi. "206 topçu ve havan topu, 46 İHA imha edildi." denildi.

10:05

RUSYA: HERSOV'U ELE GEÇİRDİK

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Herson kentinde kontrolü sağlayarak şehri ele geçirdiklerini duyurdu.

09:40

Rusya'nın Harkova yaptığı saldırı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı.

08:44

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa pazarından ayrıldığını açıkladı.

07:46

Japonya meclisi, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en sert şekilde kınayan" kararı kabul etti.

07:15

'RUSYA DOĞUM HASTANESİNİ VURDU' İDDİASI

Rusya'nın, Ukrayna'nın Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerine ve bir doğum hastanesine yönelik saldırı düzenlediği iddiasında bulunuldu.

HASTANE

06:25

RUS HAVA BİRLİKLERİ HARKOV'A İNDİ

Ukrayna ordusu, Rus hava birliklerinin Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'a indiğini duyurdu.

PARASUT

06:14

ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing şirketi, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgalin ardından Boeing'in Rus havayollarına verdiği desteği askıya alacağını duyurdu.

05:15

ABD HAVA SAHASI, RUS UÇAKLARINA KAPATILDI

ABD Başkanı Joe Biden, "Bu gece, ABD hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak, Rusya'yı daha da izole ederek ve ekonomilerine ek bir baskı ekleyerek müttefiklerimize katılacağımızı duyuruyorum" dedi. Biden, ABD güçlerinin "Ukrayna'daki Rus güçleriyle çatışmaya girmediğini ve girmeyeceğini" açıkladı.

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04:56

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel İzleme Misyonu üyeleri, Ukrayna'nın Harkov kentindeki Rusya ile Ukrayna askerleri arasında çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Dnipro kentine tahliye edildi.

02:36

KANADA'DAN YAPTIRIM KARARI

Kanada hükümeti, Ukrayna'da devam eden Rus işgali nedeniyle Rusya'ya birtakım ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamasının ardından bu hafta sonu itibariyle Kanada limanlarından Rus gemilerinin geçişini yasaklayacağını duyurdu.

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02:16

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kesintisiz devam ederken, Rusya tarafından atılan bir roket yerel saatle 12.00 sularında Ukrayna’nın Odessa kentine bağlı Dachnoye köyüne isabet etti. Düzenlenen roketli saldırıda, köyde yaşayan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Ukrayna Devleti Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda doğalgaz boru hatlarının zarar gördüğü, 9 evin ve 1 garajın ise kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

OLU

01:10

İNGİLTERE'DEN BELARUS'A YAPTIRIM

İngiltere hükümeti, Ukrayna'nın işgalinde Rusya'ya yardımcı olan rolü nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulayacağını duyurdu.

01:06

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyulurken Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi öldü.

Rusya Savunma Bakanlığının Kiev'de Ukrayna istihbaratına, merkezleri vuracağını duyurmasının ardından akşam saatlerinde kentte büyük patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer, nerelerin hedef alındığını açıklamadı.

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23:56

Rusya'nın, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a yönelik saldırıları da sürüyor. Rus güçlerinin dün şehre düzenlediği roket saldırılarında en az 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

19:00

TV KULESİ VURULDU

Kiev'deki saldırıda, Ukrayna Acil Durumlar Servisi ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.


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Kiev Rusya Ukrayna son dakika haberi
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Okuyucu Yorumları 43 yorum
yaşasın Putin
çocuklar hariç gebersinler müslümanlar ölürken kılları kıpırdamadı şimdi kendilerine olunca ayağa kalktılar beter olsunlar
@naskin_1988 ne alaka müslümanlık bu mu kardeşim
sunu anlayin egemen devletlerin isi mulumanlik hiristiyanlik budist felan alakisi yok onlarin tek derdi cıkar hiristiyan muslanida vurur hıristiyanida
@naskin_1988 Pardon ama, şu anda Türkiye Rusya'ya herhangi bir ambargoyu düşünmediğini söyledi. Niye bu kadar benciliz. Onlar Müslümanlar için bir şey yapmadığı zaman ayağa biz kalkıyoruz da, biz onlar için bir şey yapıyor muyuz? Hangi Müslüman ülke şu anda Rusya'ya ambargo uyguluyor? Hiç biri. Önce bir kendimize bakmalıyız değil mi?
@atilla_1900_bidcn Niye uygulayalım, sebeb ne? Amerika suriye ırak libya hatat bırak onu BOSNA HERSEK te insanları katlederlerken kılı kıpırdamayanlar bu gün ukrayna için bir günde toplanıyorlar, hatta sporcularını yasaklamak ne demek. git ötede oyna
sizi dinsiz imansız Avrupa ve ABD yıllardır müslüman ülkeleri vuruyorsunuz bir ülke cikipta yatırım uygulamadı yüce Allah sizi artık helak etsin dilerim
Dinli imanlı olanlardan ne fayda gördük..
savasin kaybedenkeri cocuklar ve mazlumlar kazanani ise zalimler ve seytanin koleleridir...

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