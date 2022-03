SON DAKİKA |Ukrayna'ya saldıran Rusya'dan endişelendiren açıklama: NATO ile doğrudan çatışma riski var

19:00

Kiev'deki saldırıda, Ukrayna Acil Durumlar Servisi ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

Russians are destroying the Kyiv TV Tower.

They are trying to cut us off from communications. pic.twitter.com/ppi264K5Jf