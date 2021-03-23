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  4. ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Askerlerin görüntüsü dikkat çekti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Askerlerin görüntüsü dikkat çekti

23.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Yaklaşık bir saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide çok sayıda askerin ağır silahlar ile nöbet tuttuğu görüldü.

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Askerlerin görüntüsü dikkat çekti

ABD Deniz Kuvvetlerine ait Avrupa ve Afrika filosuna bağlı DDG 116 Borda numaralı 'USS Thomas Hudner' adlı füze fırkateyni 2 gün önce Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz'e açılmıştı. Savaş gemisi bugün saat 07.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

AĞIR SİLAHLAR İLE NÖBET TUTTULAR

Yaklaşık bir saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide çok sayıda askerin ağır silahlar ile nöbet tuttuğu görüldü.

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MARMARA'YA AÇILDI

Savaş gemisinin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti. Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görülürken bazı askerler fotoğraf çekti. Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan fırkateyn 3 gün sonra Karadeniz'den ayrılarak Marmara Denizi'ne açıldı.

Kaynak: DHA

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