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ABD, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun

25.01.2021 20:11 | Son Güncelleme:
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ABD, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Sözcü Price, Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Price, "ABD, Yunanistan ile Türkiye arasındaki istikşafi görüşmelerin, bugün İstanbul'da yeniden başlamasını ve her iki hükümetin de sürece bağlılığını memnuniyetle karşılıyor. Doğu Akdeniz'de gerilimin düşürülmesine yönelik tüm çabaları destekliyoruz." ifadesini kullandı.

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BUGÜN GÖRÜŞÜLDÜ

Türkiye ile Yunanistan arasında İstanbul'da yapılan istikşafi görüşmelerin 61. turu bugün tamamlanmıştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmelere, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katılırken, Yunanistan'ı emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Kuyu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etmişti.

Görüşmede, daha önce yapılan 60 turda ele alınan konular değerlendirilerek, mevcut durum ve son gelişmeler ile geleceğe yönelik bu konularda atılabilecek adımlar ele alınmıştı.

Taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunda, bir sonraki görüşmenin Atina'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı. (AA)

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