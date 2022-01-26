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ABD, Ukrayna'ya asker gönderecek mi? Biden'dan Putin'e yaptırım sinyali

26.01.2022 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tüm dünyanın gündeminde. ABD’nin Ukrayna krizine karşı 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiğini açıklamasının ardından Rusya'dan yapılan açıklamada "ABD’nin bu tür eylemlerini büyük bir endişeyle izliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. Son olarak ABD, Ukrayna'ya asker gönderecek mi?" sorusuyla ilgili Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Öte yandan Joe Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Vladimir Putin'e yaptırım uygulayabileceğini söyledi.

ABD, Ukrayna'ya asker gönderecek mi? Biden'dan Putin'e yaptırım sinyali

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD'nin, Ukrayna krizine karşı 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiğini açıklamasından sonra Rusya'dan da bu açıklamaya bir yanıt gelmiş ve "ABD’nin bu tür eylemlerini büyük bir endişeyle izliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna yakınlarında ve Kırım’da askeri tatbikatlara başladığını açıklamıştı. Son olarak Beyaz Saray'dan ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceği ile ilgili bir açıklama yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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"PUTİN'İN KAFASINDAN GEÇENLERİ OKUYAMIYORUZ"

Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal etme tehdidinin sürdüğünü ancak bunun ne zaman olacağına dair bir tahminleri olmadığını belirten Psaki, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kafasından geçenleri okuyamıyoruz." ifadesini kullandı.

Psaki, ABD'nin her türlü senaryoya karşı tetikte olduğunu vurgulayarak, "Bizim tercih ettiğimiz yol diplomasi ancak sınır bölgesinde hareketliliğin arttığını görüyoruz." yorumunu yaptı.

ABD, UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERECEK Mİ?

Biden'ın şu anda odağının NATO'nun doğu kanadı olduğunun altını çizen Psaki, "Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum, Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti ya da isteği yok." dedi.

Psaki, üst düzey yetkililerin bugün ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisindeki liderlere Ukrayna konusunda brifing vereceğini belirterek, Kongrenin tüm üyelerine yönelik de ilerleyen günlerde bir brifing yapacaklarını sözlerine ekledi.

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BIDEN'DAN PUTİN'E YAPTIRIM SİNYALİ

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington'da küçük bir işletmeye yaptığı ziyaret esnasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Ukrayna'yı işgal ederse Putin'in kendisine yaptırım uygular mısınız?" sorusuna Biden, "Evet" yanıtını verdi.

Biden, NATO'nun Doğu kanadındaki ülkelerin korunması için 8 bin 500 Amerikan askerinin alarmda beklediğini ve bu askerlerin bir kısmının yakın zamanda Avrupa'ya hareket edebileceğini belirterek, "Hiçbir NATO ülkesinin korkmasına gerek yok, NATO olarak biz onların savunmasına geleceğiz." dedi.

Olası bir Ukrayna işgalinin Rusya için ekonomik sonuçları olacağını belirten Biden, "Ukrayna'ya Amerikan askeri ya da NATO askeri yerleştirme planımız yok." diye konuştu.

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"2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA EN BÜYÜK İŞGAL"

Biden, Putin'i de işgalin bedelinin "çok ağır" olacağı konusunda uyardığını vurgulayarak, "Ona eğer Ukrayna'ya sınıra yığdığı tüm askerleri ile girerse bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük işgal olacağını söyledim. Bu durum tüm dünyayı değiştirir." ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Joe Biden
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