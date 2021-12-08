HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD, Ukrayna'ya asker gönderecek mi? Biden açıkladı

ABD, Ukrayna'ya asker gönderecek mi? Biden açıkladı

08.12.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesinin ağır sonuçları olacağını ancak Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğinin şu anda masada olmadığını açıkladı.

ABD, Ukrayna'ya asker gönderecek mi? Biden açıkladı

Biden, Missouri eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Güçlü yaptırımlar masada! Kritik görüşme sonrası peş peşe açıklamalarGüçlü yaptırımlar masada! Kritik görüşme sonrası peş peşe açıklamalar

Putin ile dün bir video konferans görüşmesi yaptığını anımsatan Biden, "Putin'e Ukrayna'yı işgal ederse bunun sonuçlarının ağır olacağını ve bugüne kadar görülmemiş ekonomik sonuçlarla karşılaşacaklarını söyledim." ifadesini kullandı.

Biden, Putin'in kendisini çok iyi anladığını düşündüğünü belirterek, "NATO ülkelerindeki askeri varlığımızı artırmamız gerekebilir. Ayrıca Ukrayna'ya ek savunma yardımı yapabileceğimizi de Putin'e söyledim." dedi.

"ŞU ANDA MASADA DEĞİL"

Bir gazetecinin ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceği sorusuna Biden, "Bu, şu anda masada değil." yanıtını verdi.

Ukrayna'nın NATO üyesi olmadığını bu nedenle de 5. madde gereği saldırı durumunda Ukrayna'ya asker gönderme zorunlulukları bulunmadığını belirten Biden, "Diğer NATO müttefiklerimiz Ukrayna'ya askeri destek vermemiz gerektiğine hükmederse o zaman oraya gireriz ancak Rusya'nın Ukrayna işgaline ABD'nin tek taraflı karşı koyacağı fikri şu anda olası değil." değerlendirmesinde bulundu.

"PUTİN MESAJI ALDI"

Biden, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda olacaklar hakkında mesajı net aldığını düşünüyorum." dedi. (AA)

Savaş için tarih verdi! Rusya, Ukrayna'ya ne zaman saldıracak?Savaş için tarih verdi! Rusya, Ukrayna'ya ne zaman saldıracak?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla beklenen iPhone'da yeni gelişme! ŞaşırmayınMerakla beklenen iPhone'da yeni gelişme! Şaşırmayın
PARTNER "İnsanlar boşanmak için evlenmiyor" "İnsanlar boşanmak için evlenmiyor"
BioNTech ve Pfizer'dan Omicron açıklaması! Tarih verdilerBioNTech ve Pfizer'dan Omicron açıklaması! Tarih verdiler
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de...

Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de...

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Nöbet tutan askerler şüphelendi, takibe aldı! Beğeni yağdı

Nöbet tutan askerler şüphelendi, takibe aldı! Beğeni yağdı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.