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  4. Savaş için tarih verdi! Rusya, Ukrayna'ya ne zaman saldıracak?

Savaş için tarih verdi! Rusya, Ukrayna'ya ne zaman saldıracak?

03.12.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya’nın Ocak ayı sonunda Ukrayna’ya yönelik büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığına dair istihbarat olduğunu söyledi.

Savaş için tarih verdi! Rusya, Ukrayna'ya ne zaman saldıracak?

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim giderek artarken, Kiev yönetiminden dikkat çeken açıklamalar geliyor.

İSTİHBARAT RAPORLARINI PAYLAŞTI

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov parlamentoda yaptığı açıklamada, istihbarat raporlarını gerekçe göstererek Rusya’nın Ukrayna sınırları yakınına 94 binden fazla asker yığdığını ve Ocak ayı sonunda büyük çaplı bir saldırıya hazırlanıyor olabileceğini ifade etti.

"KARŞILIK VERMEYE HAZIRIZ"

Bakan Reznikov, Ukrayna’nın durumu provoke edecek hiçbir şey yapmayacağını, ancak Rusya’nın bir saldırı başlatması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Reznikov, "İstihbaratımız en kötüsü de dahil olmak üzere tüm senaryoları analiz ediyor" diyerek Rusya’da bir "kış eğitim döneminin" başladığını ve Moskova’nın Ukrayna toprakları yakınında tatbikatlar yaptığı aktardı.

Rusya’nın, ilhak edilen Kırım’da ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki bölgelerde yaklaşık 100 bin askeri olduğu tahmin ediliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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