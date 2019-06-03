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Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

Adana'da ehliyetsiz sürücü fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan iki yaşlı kadına çarparak feci şekilde ölmelerine neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.K. isimli kadın direksiyon eğitimi için erkek arkadaşının hafif ticari aracını kullanmak istedi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre S.K. isimli kadın direksiyon eğitimi için erkek arkadaşının hafif ticari aracını kullanmak istedi.
S.K. bir süre aracı arkadaşı yanındayken sürmeye devam etti.
Ancak S.K. heyecanlanıp fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda oturan akraba olan Münevver Can (74) ve Raziye Can'a (74) çarpıp park halindeki araca sıkıştırdı.
Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kadın sürücü şok olmuş halde araçtan inerken bir kişi ise arabaya binip aracı geri alarak kadınları sıkıştığı yerden kurtardı. S.K. ise çarptığı kadınlara bakıp fenalık geçirdi. Bu anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Bu arada vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslarla iki kadın hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis de kadın ve erkek arkadaşını polis merkezine götürdü.
Burada kadının ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken, erkek şahıs aracı kendisinin kullandığını söyledi ancak güvenlik kamera kayıtlarından aracı kadının kullandığı tespit edildi. S.K. iki kişiyi öldürmekten sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İki kadın ise yakınları tarafından toprağa verildi.
Münevver Can'ın eşi İbrahim Can eşinin ve bir akrabasının kaldırımda otururken bir hiç yüzünden hayatını kaybettiğini, aracın sahibinin kapı komşuları olduğunu ancak şikayetçi olduğunu söyledi. (İHA)
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adana Kaza

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