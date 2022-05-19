Acı haber geldi! MSB: 1 askerimiz şehit oldu…

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan son dakika açıklamasına; göre Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 13 Mayıs’ta teröristlerin havan saldırısında yaralanan uzman onbaşı Haydar Şenel tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P. Uzm. Onb. Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde Şehit olmuştur.



