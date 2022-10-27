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  4. Açıklamaları gündem olmuştu! Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

Açıklamaları gündem olmuştu! Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

27.10.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınmıştı. Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Açıklamaları gündem olmuştu! Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

Dün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı'nın soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.

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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

Fincancı, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA


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