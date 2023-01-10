Canlı yayında sürekli tırnaklarını yiyordu... Türkiye'nin konuştuğu sapık Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı! Sobanın içinde...

Müge Anlı, dünkü yayınında Sinan Sardoğan'ın istismarda bulunduğu çocuğun nasıl polise başvurduğunu anlattı. Televizyonda Sinan Sardoğan'ı gören çocuk ailesinin yanına giderek televizyondaki bu adamın 2018'de kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Emniyet devreye girdi ve Sinan Sardoğan, gözaltına alındı.
Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sinan Sardoğan, gözaltına alındıktan sonra kameralar karşısında da mesaj vermeyi ihmal etmedi. Canlı yayında sık sık tırnaklarını yiyen Sinan Sardoğan, 'Korkuyorum, götürülmekten korkuyorum ben bir şey yapmadım' dedi. Savcılık, kararını verdi ve Sinan Sardoğan tutuklandı.
Tokat'ta yaşayan Arife Gökçe'ye ne olduğu sorusu halen yanıtsız. Köylüler endişe içinde... 64 yaşında 12 torun sahibi Arife Gökçe Tokat Almus'ta yaşadığı köyünde sanki yer yarıldı içine girdi. Sırlarla dolu kaybın 22'nci gününde Sinan Sardoğan'ın kabus evi görüntülendi.
Köylülerden biri Gökçe'nin kaybolduğu gün Sinan'ın dağdan geldiğini söylediğini belirtti.
Bir başka köylü ise televizyondaki Sinan ile tanıdıkları Sinan'ın aynı olduğunu bir dediğinin diğerini tutmadığını söyledi. Gökçe'nin kim veya kimler tarafından kaçırıldığının yanıtını bulabilmek için ekipler köyde ev ev geziyor.
Jandarmanın uğradığı evlerden biri de Sinan Sardoğan'ın evi oldu. Ekipler Sinan'ın oturma odasında bulunan sobanın içinden bile numuneler aldı.
Hatta çamaşır makinesinde bir iz, bir ipucu arandı.