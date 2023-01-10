Canlı yayında sürekli tırnaklarını yiyordu... Türkiye'nin konuştuğu sapık Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı! Sobanın içinde...

Müge Anlı, dünkü yayınında Sinan Sardoğan'ın istismarda bulunduğu çocuğun nasıl polise başvurduğunu anlattı. Televizyonda Sinan Sardoğan'ı gören çocuk ailesinin yanına giderek televizyondaki bu adamın 2018'de kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Emniyet devreye girdi ve Sinan Sardoğan, gözaltına alındı.

SİNAN SARDOĞAN KAMERALAR KARŞISINDA PANİK OLDU: 'KORKUYORUM'

Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sinan Sardoğan, gözaltına alındıktan sonra kameralar karşısında da mesaj vermeyi ihmal etmedi. Canlı yayında sık sık tırnaklarını yiyen Sinan Sardoğan, 'Korkuyorum, götürülmekten korkuyorum ben bir şey yapmadım' dedi. Savcılık, kararını verdi ve Sinan Sardoğan tutuklandı.