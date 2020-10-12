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Acil durum! Kısıtlı zaman içinde evinizi ışıl ışıl yapacağınız püf noktaları

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sınırlı süre ve sayısız sorumluluk nedeniyle, evlerimizi toparlamak ve temizlemek için yeterince zaman ayıramadığımız sayısız zamanlar var. Zamanımızın kısıtlı olduğu, acelemiz olduğu veya beklenmedik ziyaretçilerin geldiği durumlar için, evlerimizin sadece birkaç dakika içinde lekesiz görünebilmesi için bir acil durum planına sahip olmak faydalıdır.

Acil durum! Kısıtlı zaman içinde evinizi ışıl ışıl yapacağınız püf noktaları

Evinizin rekor sürede bir dergiden çıkmış gibi görünmesini sağlamak için en etkili püf noktalarının yanı sıra izlenecek adımları içeren bir kılavuz hazırladık.

MİSAFİRLERİN VAKİT GEÇİREBİLECEĞİ ALANLARA ODAKLANIN

Zaman kısıtlı olduğunda yapmanız gereken ilk şey, ziyaretçilerin dinleneceği alanları veya daha fazla temizlik ve dezenfeksiyon gerektiren odaları belirlemektir. Konukların görme olasılığının daha yüksek olduğu alanlar oturma odası, mutfak, banyo ve giriş veya salondur. Artık öncelik listesinde hangi bölgelerin olduğunu bildiğinize göre işe koyulalım!

BÜTÜN EVİ HAVALANDIRIN

Kötü kokulardan, kapalı alanların kokusundan kurtulmak ve evi havalandırmak için, temizlik yapılırken tüm pencereleri açmak çok önemlidir. Yeterli havalandırma hem misafirleri hem de ev sakinlerini daha rahat hale getirecektir.

DAĞINIK OLAN EŞYALARI TOPLAYIN

Her yere atılan her şeyi veya evi dağınık yapan her şeyi toplama zamanı. Bunları toplarken çöplerden kurtulabilir ve her şeyi yerine getirebilirsiniz. Zaman çok kısıtlıysa, daha sonra düzenlemek için eşyaları kutulara, sepetlere veya dolaplara koyun.

BANYOYU DEZENFEKTE EDİN

Misafirleriniz varsa, büyük olasılıkla banyoyu kullanacaklardır, bu nedenle temiz olması ve iyice dezenfekte edilmesi çok önemlidir. Sadece birkaç adımda lavabonuzun ışıl ışıl parlamasını sağlayabilirsiniz.

Klozete dezenfektan bir tablet atın ve çok amaçlı temizlik sıvısı ile birlikte bekletin. Klozet kapağını da bu temizleyici ile temizleyebilirsiniz.

Havluları ve banyo paspaslarını değiştirin ve düzenleyin.

Muslukları biraz limonla ovarak parlatın.

Sabun veya diş macunu lekelerini veya kalıntılarını çıkarmak için lavaboyu temizleyin.

Klozeti bir fırça ile fırçalayın.

Aynayı hızla temizleyin.

MUTFAĞIN ŞIK GÖRÜNDÜĞÜNDEN EMİN OLUN

Mutfağı her zaman şık görünecek şekilde bırakmalısınız. En çok geçiş yapılan noktalara odaklanırsanız, mutfağın kısa sürede şık görünmesi mümkündür.

Kırıntıları ve yiyecek artıklarını toplayın.
Güçlü bir koku yayan çok fazla çöp veya yemek artıkları varsa, bunları kaldırın.
Kirli bulaşıklar görürseniz, çabucak yıkayın ve kurumaya bırakın. Aceleniz varsa, bunları lavaboya veya bulaşık makinesine saklayın ve daha sonra ilgilenin.

EVCİL HAYVAN TÜYLERİNİ TEMİZLEYİN

Evde evcil hayvanınız varsa, her yerde çok fazla tüy olabilir, bu nedenle onları özellikle misafirlerin oturacağı koltuktan bir el süpürgesi veya fırça ile çıkarmak gerekir. Aksi takdirde, misafirlerin ayrılmadan önce giysilerinden köpek veya kedi tüylerini silkelediğini görebilirsiniz.

SÜPÜRÜN

Artık rastgele yer değiştirmiş eşyaları topladığınıza ve her yerde fazladan bir şey olmadığına göre, konukların ayak basacağı evin odalarını hızlıca süpürme zamanı.

YÜZEYLERDEKİ TOZU VE LEKELRİ ÇIKARIN

Masaları, koyu renkli mobilyaları ve televizyonu silmek için biraz kağıt havlu veya dezenfektan sprey kullanın. Sık kullanımdan dolayı bu noktalarda toz ve kir biriktiği için bu yüzeylerin temizlenmesi çok önemlidir.

GİRİŞİ TEMİZLEYİN

Burası, misafirlerin eve girerken görecekleri ilk yerdir, bu nedenle, eviniz hakkında ilk izlenimi alacakları yer burasıdır. Bu yüzden onu düzgün ve şık hale getirmek çok önemlidir. Girişinizi temiz ve düzenli tutmak için portmanto ve şemsiyelerinizi saklayın veya düzenleyin ve dağınık ayakkabılarınızı alın.

ÇABUCAK SİLİN

Aceleniz varsa, muhtemelen evin her alanını iyice paspaslamak için vaktiniz olmayacaktır, bu nedenle görünen yerleri biraz suyla temizlemenizi öneririz.

KOKU KULLANIN

Evin güzel kokmasını sağlamak ve olası kötü kokuları ortadan kaldırmak için biraz hava spreyi, difüzör, uçucu yağlar, aromatik mumlar veya doğal aromatizatörler kullanabilirsiniz. Bu basit dokunuş, misafirlerin kendilerini rahat hissetmelerini sağlayacaktır.

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