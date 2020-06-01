Acun Ilıcalı'dan Ayça Çağla Altunkaya paylaşımı! Doğum gününü Survivor adasında kutladılar

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, doğum gününü Dominik'te kutladı. Survivor'da yeni oyunun çekimlerinin yapıldığı alana arabayla giren Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, doğum günü pastasıyla Acun'a büyük sürpriz yaptı.

Acun Ilıcalı, Survivor'daki doğum günü kutlamasının videosu ile sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya’nın da olduğu doğum günü fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Ilıcalı paylaşımında "Hayatımın en uzun doğum günüydü. 3 kıtada kutladım. Kutlayan herkese çok teşekkürler, iyi ki varsınız" notunu yazdı.



