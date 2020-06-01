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Acun Ilıcalı'dan Ayça Çağla Altunkaya paylaşımı! Doğum gününü Survivor adasında kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 01:47 | Son Güncelleme

TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun llıcalı 51 yaşına girdi. Esat Yontunç, yakın dostu Acun Ilıcalı'ya Survivor çekimleri sırasında doğum günü sürprizi yaptı. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya tarafından da kutlandı. Acun o anları paylaştı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, doğum gününü Dominik'te kutladı. Survivor'da yeni oyunun çekimlerinin yapıldığı alana arabayla giren Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, doğum günü pastasıyla Acun'a büyük sürpriz yaptı.

Acun Ilıcalı, Survivor'daki doğum günü kutlamasının videosu ile sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya’nın da olduğu doğum günü fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

acun-dogum-gunu

Ilıcalı paylaşımında "Hayatımın en uzun doğum günüydü. 3 kıtada kutladım. Kutlayan herkese çok teşekkürler, iyi ki varsınız" notunu yazdı.


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