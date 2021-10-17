Acun Ilıcalı'dan Ebru Gündeş'e O Ses Türkiye'de doğum günü sürprizi

O Ses Türkiye yeni bölümünde yine Ebru Gündeş ön plandaydı. Hadise yerine jüri koltuğuna oturan Gündeş bu haberin ortaya çıktığı andan beri gündemden düşmüyor.

Acun Ilıcalı'nın her fırsatta övdüğü Gündeş'e çekim sırasında sürpriz doğum günü yapıldı. Ilıcalı açıklamasında "Yıllar önceydi. Çok güzel bir gün. Dünya seyrinde giderken önemli bir şey oldu. Bu olay bugüne yansıdı. O gün olan önemli olan dünyaya dünya tatlısı bebeğin gelmesiydi. O bebek büyüdü ve şarkıcı oldu. Çok sevdiğimiz Ebru Gündeş'in doğum günü..." dedi.

Mutlu olan Gündeş "Yaşlandım" diyerek teşekkür etti.

Çekimden sonra ise ekip hep birlikte bir mekanda doğum günü kutladı. Geceye Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da katıldı.



