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Acun Ilıcalı'dan Ebru Gündeş'e O Ses Türkiye'de doğum günü sürprizi

17.10.2021 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye 16 Ekim bölümüyle öne çıkan yapımlar arasındaydı. Acun Ilıcalı Hadise yerine jüri olan Ebru Gündeş'e doğum günü sürprizi yaptı.

Acun Ilıcalı'dan Ebru Gündeş'e O Ses Türkiye'de doğum günü sürprizi

O Ses Türkiye yeni bölümünde yine Ebru Gündeş ön plandaydı. Hadise yerine jüri koltuğuna oturan Gündeş bu haberin ortaya çıktığı andan beri gündemden düşmüyor.

Acun Ilıcalı'nın her fırsatta övdüğü Gündeş'e çekim sırasında sürpriz doğum günü yapıldı. Ilıcalı açıklamasında "Yıllar önceydi. Çok güzel bir gün. Dünya seyrinde giderken önemli bir şey oldu. Bu olay bugüne yansıdı. O gün olan önemli olan dünyaya dünya tatlısı bebeğin gelmesiydi. O bebek büyüdü ve şarkıcı oldu. Çok sevdiğimiz Ebru Gündeş'in doğum günü..." dedi.

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Mutlu olan Gündeş "Yaşlandım" diyerek teşekkür etti.

Acun Ilıcalı Çağla Altunkaya ile birlikte Ebru Gündeş'in doğum günündeAcun Ilıcalı Çağla Altunkaya ile birlikte Ebru Gündeş'in doğum gününde

Çekimden sonra ise ekip hep birlikte bir mekanda doğum günü kutladı. Geceye Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da katıldı.


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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Ebru Gündeş
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