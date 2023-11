Acun Ilıcalı'dan heyecanlandıran sözler! Türkiye'den takım satın almayı düşünüyor mu?

Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Türkiye Ekonomik Forumu'nda GCC ve Türkiye'de Spor Sektörü ve Ekonomi panelinin "Futbola Doğrudan Yabancı Yatırım" oturumunda açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLA BU DENLİ TUTKUM VARKEN YATIRIM YAPMAYA KARAR VERDİM"

Acun Ilıcalı, "Futbola yıllardan beri gönül vermiş biriyim. Futbola bu denli tutkum varken yatırım yapmaya karar verdim. İnsan ilişkileri, insanların hayatlarını belirliyor o yüzden bu tarz organizasyonları çok önemli buluyorum. Suudi Arabistan Ligi'nin yaptığı atağı eskilerde olan 100 metreci bir koşucuya benzetiyorum. Geriden başlar, birinci tamamlardı. Son dönemde dünya yıldızlarını toplamaya başladılar ve ciddi yatırımlar yapıyorlar. Arap dünyasının futbola olan ilgisi zaten vardı. Ekonomik güçlerini de bu şekilde kullanmaya başlamaları çok iyi bir durum bence." dedi.

"TÜRKİYE'DE BİR YATIRIMA DOĞRUDAN HAYIR DİYEMEM"

Futbol yatırımını bir proje olarak yurt dışında değerlendirdiğini belirten Acun Ilıcalı, "Türkiye'de Fenerbahçe taraftayım ve futbolun oldukça içindeyim. Yaptığım yatırımlar şu an için yurt dışında. Türkiye'de bir yatırıma doğrudan hayır diyemem ama şu an için Türkiye'de bu yatırımı çok parlak göremiyorum. Finansal tarafta pozitif bir durum görünmüyor. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda birçok çalışma yapıyor. Türkiye'de futbol ekonomisini hak ettiği yere getirmemiz lazım. Türkiye'de yetenek keşfi açısından çok önemli avantajlar olduğunu düşünüyorum. Son 5 yılda ciddi sayıda Türk futbolcusu yurt dışına gitti. Türkiye'de futbolcu ihracatının potansiyeli çok yüksek. Türkiye'de futbola yatırım yapacak yabancılar için ciddi fırsat var. Bu alanda doğru adres olarak konumlanıyoruz. Eskiden bu sayı bir ikiyken şu an yurt dışında oynayan 50'ye yakın oyuncumuz var." açıklamasını yaptı.







