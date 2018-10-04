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Acun Ilıcalı'dan 'Şeyma Subaşı' sorusuna cevap

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.10.2018 00:12 | Son Güncelleme

Buket Aydın'ın CNN TÜRK ekranındaki yeni programı 40'a konuk olan Acun Ilıcalı, "Şeyma Subaşı'nı hiç mi kıskanmıyorsunuz?" sorusuna cevap verdi.

Acun Ilıcalı'dan 'Şeyma Subaşı' sorusuna cevap

Buket Aydın'ın Şeyma Subaşı'nı "hiç mi kıskanmıyorsunuz?" sorusuna cevap veren Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Kıskanıyorum tabii ki. Bazen de çok kıskanıyorum. Hani rahatsız da ederim kendisini öyle durumlarda. Onda da başka bir enerji var. Bu konuyu şöyle değerlendireyim aslında. Kadınlar bizim baktığımız gözle bakmıyor ya giyimde kuşamda özellikle en önemli çizgisi budur. Mesela kıyafet giyerken siz aslında bizim baktığımız açıdan bakmıyorsunuz. Ben Şeyma'nın kıyafetlerinde Esat'ın Hande var mesela ona soruyorum 'Bundan rahatsız oluyor musun?' diye 'Olmuyorum' diyor. Ben oluyorum ne yapacağız? Bu konularda kıskançlığım gerçekten var. Fakat bir yandan da bakıyorum şimdi niyette zaten bozukluk yok. O böyle cıvıl cıvıl giyinmek istiyor böyle. Baharsa ona göre şort giymek istiyor, onu giymek istiyor, bunu giymek istiyor. Hemen bir check ediyorum yanımdaki kızları. Sırf Hande'ye değil yani, yoksa Hande ile teşkilat mı yaptı diye düşünebiliriz.

"O KONULARDA RAHATSIZ OLUYORUM"

Kendi kızıma bile sorduğum oluyor mesela 'Ne düşünüyorsun?' diye. İstisnai birkaç şey dışında genelde çok rahatsız olmuyorlar. O zaman ben kıskandığımla kalıyorum, müdahale de etmiyorum. Ama tabii ki müdahale etmişliğim de vardır. Mesela bu kıyafet fazla, bu kıyafet fazla diye. O konularda açıkçası rahatsız olduğum oluyor. Erkeklerin çilesidir bu. Maalesef siz kadınlar bize rahat ettirmemek için söz birliği etmişsiniz herhalde. Bir toplantı falan var herhalde kadınlar toplantısı gibi bir şey. Ben adrenalin diyorum ya hani, adrenalinin en çoğunu nerede yaşıyorum diyorsanız; Instagram'a girdiğim zaman Şeyma acaba ne giymiş olabilir kıyafetlerde acaba bir şey var mı yok mu diye. Orda adrenalin bum bum bum gerçekten motosiklette 300 gitmek kadar var yani."

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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı kıskançlık CNN Türk Buket Aydın

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