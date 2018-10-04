Acun Ilıcalı'dan 'Şeyma Subaşı' sorusuna cevap

Buket Aydın'ın Şeyma Subaşı'nı "hiç mi kıskanmıyorsunuz?" sorusuna cevap veren Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Kıskanıyorum tabii ki. Bazen de çok kıskanıyorum. Hani rahatsız da ederim kendisini öyle durumlarda. Onda da başka bir enerji var. Bu konuyu şöyle değerlendireyim aslında. Kadınlar bizim baktığımız gözle bakmıyor ya giyimde kuşamda özellikle en önemli çizgisi budur. Mesela kıyafet giyerken siz aslında bizim baktığımız açıdan bakmıyorsunuz. Ben Şeyma'nın kıyafetlerinde Esat'ın Hande var mesela ona soruyorum 'Bundan rahatsız oluyor musun?' diye 'Olmuyorum' diyor. Ben oluyorum ne yapacağız? Bu konularda kıskançlığım gerçekten var. Fakat bir yandan da bakıyorum şimdi niyette zaten bozukluk yok. O böyle cıvıl cıvıl giyinmek istiyor böyle. Baharsa ona göre şort giymek istiyor, onu giymek istiyor, bunu giymek istiyor. Hemen bir check ediyorum yanımdaki kızları. Sırf Hande'ye değil yani, yoksa Hande ile teşkilat mı yaptı diye düşünebiliriz.

"O KONULARDA RAHATSIZ OLUYORUM"